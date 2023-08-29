Últimas noticias de hoy: Movimiento Ciudadano descarta alianza para elecciones 2024

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo este martes 29 de agosto de 2023. En nuestro país, el partido Movimiento Ciudadano anunció su decisión de rechazar alianzas para la candidatura presidencial de las elecciones 2024.

Mientras que en Colombia, un incendio arrasó con decenas de viviendas. Además, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México (CDMX), ocurrió una explosión en una casa habitación debido a acumulación de gas.

¡No más alianza! Movimiento Ciudadano va solo rumbo a elecciones 2024 por la presidencia

Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, anunció que no realizará alianzas para competir por la presidencia de México en las elecciones 2024. En una carta publicada en la red social X, antes conocida como Twitter, el dirigente del partido naranja enlisto 10 razones, entre ellas, que su fuerza política es la única que puede vencer a Morena y no está dispuesto a “cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado”.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, @DanteDelgado, publicó una #carta abierta en la que reiteró lo que ya había dicho que su partido no se unirá al PRI-PAN y PRD.



Consideró que los resultados electorales serían terroríficos para su partido y según sus mediciones, su… pic.twitter.com/5mPP2c38P6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 29, 2023

Incendio en Colombia arrasa con decenas de viviendas

Un incendio que comenzó la noche de ayer lunes y se extendió durante la madrugada de este martes 29 de agosto de 2023, dejó alrededor de 60 viviendas destruidas en el barrio Santander en Colombia. Al menos 200 personas son las damnificadas y hasta el momento no hay reporte de fallecidos por el siniestro.

Explosión por acumulación de gas en vivienda de Iztapalapa, moviliza a los bomberos

La explosión de una casa habitación en el cruce de las Avenidas 5 y 3 en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, de la CDMX, causó la movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada de hoy. La acumulación de gas provocó el estallido, el cual generó lesiones menores a los habitantes.

"¿Quieren un presidente joven?": Samuel García afirma tener la edad para buscar la presidencia

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que tiene la edad necesaria para llegar a la presidencia y consideró que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “prohíbe” a los jóvenes ir por el máximo cargo del país.

¿Se candidatea? 🤔



El gobernador de #NuevoLeón, @samuel_garcias , afirmó que es necesario que un joven represente a las nuevas generaciones que saldrán a votar en las #Elecciones2024.https://t.co/9sgHaa2VVi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 29, 2023

Ejecutan a 9 personas en ataque armado en Chicomuselo, Chiapas

Al menos 9 personas fueron ejecutadas por un grupo armado que disparó contra una camioneta que circulaba en la carretera de Chicomuselo a Siltepec, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

“Idalia” Se convierte en huracán y se dirige a Florida ¿afectará a México?

Durante la mañana de este 29 de agosto, “Idalia” ganó fuerza y se convirtió en huracán categoría uno, con vientos sostenidos de 136 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes.



PAN afirma que respetará decisión del PRI sobre futuro de Beatriz Paredes

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que su partido no intervendrá en la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre si su aspirante a candidata presidencial, Beatriz Paredes, declina a favor de la panista Xóchitl Gálvez.

Suprema Corte da revés a prohibición de “cascaritas”

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló, por unanimidad, las normas contenidas en leyes de ingresos de municipios de Jalisco que permitían sancionar con multa de hasta 13 mil pesos a quienes fueran sorprendidos jugando futbol callejero.