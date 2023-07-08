Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania: últimas noticias de hoy en México y el mundo
Como parte de un nuevo paquete de ayuda militar, Estados Unidos enviará bombas a Ucrania; consulta esta y las últimas noticias de hoy sábado 8 de julio de 2023.
Se cumplen 500 días de guerra entre Rusia y Ucrania y tras meses de debate, Estados Unidos enviará municiones de racimo al país de Europa; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 8 de julio de 2023:
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno enviará a Ucrania un paquete de ayuda militar que supera 800 millones de dólares e incluye bombas de racimo, municiones prohibidas en más de 100 naciones.
Derrumbe en hospital de Hermosillo deja a 3 hombres heridos de gravedad
Durante la noche del viernes 7 de julio, el hospital San José de Hermosillo, en Sonora, sufrió el derrumbe de su estacionamiento, el cual estaba en plena construcción; el incidente dejó tres trabajadores heridos de gravedad.
🚨 Anoche, en #Hermosillo, Sonora, se registró el desplome del estacionamiento de un hospital en obra.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 8, 2023
Equipos de emergencia reportan a tres personas gravemente heridas; una de ellas se encuentra en estado crítico. pic.twitter.com/Elz9Hra87x
Delfina Gómez recibe constancia de mayoría como gobernadora electa del Edomex
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEM) calificó como válida la elección a gobernador de la entidad y declaró como gobernadora electa a Delfina Gómez Álvarez.
Desaparecen dos periodistas en Nayarit
Dos periodistas: Luis Martín Sánchez y Jonathan Lora Ramírez desaparecieron, en hechos distintos, pero en la misma localidad de Nayarit; ya son buscados por la Fiscalía del Estado.