Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Se cumplen 500 días de guerra entre Rusia y Ucrania y tras meses de debate, Estados Unidos enviará municiones de racimo al país de Europa; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 8 de julio de 2023:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno enviará a Ucrania un paquete de ayuda militar que supera 800 millones de dólares e incluye bombas de racimo, municiones prohibidas en más de 100 naciones.

Derrumbe en hospital de Hermosillo deja a 3 hombres heridos de gravedad

Durante la noche del viernes 7 de julio, el hospital San José de Hermosillo, en Sonora, sufrió el derrumbe de su estacionamiento, el cual estaba en plena construcción; el incidente dejó tres trabajadores heridos de gravedad.

🚨 Anoche, en #Hermosillo, Sonora, se registró el desplome del estacionamiento de un hospital en obra.



Equipos de emergencia reportan a tres personas gravemente heridas; una de ellas se encuentra en estado crítico. pic.twitter.com/Elz9Hra87x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 8, 2023

Delfina Gómez recibe constancia de mayoría como gobernadora electa del Edomex

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEM) calificó como válida la elección a gobernador de la entidad y declaró como gobernadora electa a Delfina Gómez Álvarez.

Desaparecen dos periodistas en Nayarit

Dos periodistas: Luis Martín Sánchez y Jonathan Lora Ramírez desaparecieron, en hechos distintos, pero en la misma localidad de Nayarit; ya son buscados por la Fiscalía del Estado.