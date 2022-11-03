Reforma Electoral y exprimer ministro herido, últimas noticias de México hoy 03 de noviembre 2022

Mantente informado con las últimas noticias de este jueves 03 de noviembre de 2022; entre estas destacan la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar otra encuesta sobre la Reforma Electoral y el exprimer ministro de Pakistán sufrió un atentado.

Últimas noticias de México y el mundo para comenzar el día

Exprimer ministro de Pakistán sufrió atentado

El exprimer ministro de Pakistán, Imran Khan, recibió un disparo en una pierna tras un atentado y fue calificado como un intento de asesinato. Además, su convoy de protesta antigubernamental fue atacado al este del país.



AMLO propone otra encuesta sobre Reforma Electoral

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, recomendó hacer otra encuesta sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) para saber qué opina la población.



EU sube tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó 0.75% en las tasas de interés por cuarta vez consecutiva; Reino Unido y Turquía luchan por controlar la inflación.



319 mil personas visitaron panteones en CDMX

En el marco del Día de Muertos, el pasado 2 de noviembre, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México destacó que entre el pasado martes y miércoles, 319 mil personas visitaron cerca de 120 panteones públicos, civiles y privados.



Murrillo Karam es trasladado al hospital

Murillo Karam, exprocurador general de justicia, fue trasladado del Instituto Nacional de Cardiología al Hospital Belisario Domínguez para continuar con su tratamiento y seguimiento médico especializado.



Van siete horas de bloqueo en Eje Central, Avenida Juárez e Hidalgo

Inconformes provenientes del estado de Puebla, arribaron al cruce de avenida Eje Central y avenida Juárez ahí permanecieron durante aproximadamente dos horas; sin embargo al no tener respuesta alguna el contingente se dividió en dos para también bloquear el cruce con avenida Hidalgo.



Senado aprueba por unanimidad propuesta de Vacaciones Dignas

Con 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó la iniciativa de Vacaciones Dignas, la cual extiende el periodo mínimo vacacional de seis a 12 días desde el primer año de labores.



Gerard Piqué se retira del futbol; el sábado jugará su último partido

Gerard Piqué anuncia su retiro del futbol, el sábado jugará su último partido con la camiseta del Barcelona en el Camp Nou contra el Almería.