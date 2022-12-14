Bad Bunny en Zócalo, últimas noticias de México este 14 de diciembre 2022

Comienza tu día con las últimas noticias de México y el mundo para este 14 de diciembre de 2022. Entre estas se encuentran; AMLO pide a Bad Bunny dar concierto gratuito en el Zócalo capitalino y envía a diputados iniciativa que busca sustituit al Conacyt.



AMLO pidió a Bad Bunny dar concierto en el Zócalo capitalino

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al cantante puertoriqueño Bad Bunny que analice la posibilidad de regresar posteriormente a México para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.



AMLO envió a diputados iniciativa de Conacyt

La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que transforma al Conacyt y lo convierte en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.



Colapsó muelle en restaurante de Acapulco

Cerca de las 18:00 hora del pasado martes 13 de diciembre, un pequeño muelle propiedad de un restaurante de la zona diamante del puerto, colapsó con visitantes que se disponían a subir a una embarcación de recreo, señalan encargados del lugar, el cual dejó al menos 9 heridos.



Realizaron homenaje a Miguel Barbosa en Puebla

Este miércoles se llevan a cabo los homenajes de cuerpo presente al extinto gobernador de Puebla,Miguel Barbosa Huerta; el primero de ellos en la sede del Congreso del estado en donde se espera la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.



ONU expulsó a Irán de la Comisión de la Mujer

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expulsó a Irán de la Comisión de la Mujer en respuesta a la represión de las protestas que exigen justicia por la muerte de la joven Masha Amini, quien murió a manos de la policía de la moral.



Perú declaró estado de emergencia por protestas

El gobierno de Perú declaró Estado de Emergencia por 30 días tras las protestas que se han desatado y que han cobrado la vida de al menos siete personas por los enfrentamientos entre los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo y la policía.



Vacaciones dignas entrará en vigor

Durante la tarde de este miércoles 14 de diciembre, el Senado de la República aprobó de manera oficial y por decisión unánime, con 116 votos a favor, la reforma de Vacaciones Dignas, por lo que México tendrá el doble de días de descanso obligatorio en el trabajo.