Bad Bunny en Zócalo, últimas noticias de México este 14 de diciembre 2022
Comienza tu día con las últimas noticias de México y el mundo este 14 de diciembre; AMLO invitó a Bad Bunny para concierto en el Zócalo e iniciativa de Conacyt.
Comienza tu día con las últimas noticias de México y el mundo para este 14 de diciembre de 2022. Entre estas se encuentran; AMLO pide a Bad Bunny dar concierto gratuito en el Zócalo capitalino y envía a diputados iniciativa que busca sustituit al Conacyt.
- AMLO pidió a Bad Bunny dar concierto en el Zócalo capitalino
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al cantante puertoriqueño Bad Bunny que analice la posibilidad de regresar posteriormente a México para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.
- AMLO envió a diputados iniciativa de Conacyt
La Cámara de Diputados recibió una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que transforma al Conacyt y lo convierte en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
- Colapsó muelle en restaurante de Acapulco
Cerca de las 18:00 hora del pasado martes 13 de diciembre, un pequeño muelle propiedad de un restaurante de la zona diamante del puerto, colapsó con visitantes que se disponían a subir a una embarcación de recreo, señalan encargados del lugar, el cual dejó al menos 9 heridos.
- Realizaron homenaje a Miguel Barbosa en Puebla
Este miércoles se llevan a cabo los homenajes de cuerpo presente al extinto gobernador de Puebla,Miguel Barbosa Huerta; el primero de ellos en la sede del Congreso del estado en donde se espera la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- ONU expulsó a Irán de la Comisión de la Mujer
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expulsó a Irán de la Comisión de la Mujer en respuesta a la represión de las protestas que exigen justicia por la muerte de la joven Masha Amini, quien murió a manos de la policía de la moral.
- Perú declaró estado de emergencia por protestas
El gobierno de Perú declaró Estado de Emergencia por 30 días tras las protestas que se han desatado y que han cobrado la vida de al menos siete personas por los enfrentamientos entre los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo y la policía.
- Vacaciones dignas entrará en vigor
Durante la tarde de este miércoles 14 de diciembre, el Senado de la República aprobó de manera oficial y por decisión unánime, con 116 votos a favor, la reforma de Vacaciones Dignas, por lo que México tendrá el doble de días de descanso obligatorio en el trabajo.