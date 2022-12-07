Trenes en España, últimas noticias de México este 7 de diciembre 2022

Estas son las últimas noticias de México y el mundo para este 7 de diciembre de 2022, entre estas destacan; choque de trenes en España deja al menos 155 personas heridas y diputados aprobaron vía fast track el Plan B de Reforma Electoral.



Choque de trenes en España

La mañana de este miércoles se registró un choque entre dos trenes en la estación de Montcada i Reixac-Manresa en Barcelona, España, que ha dejado al menos a 155 pasajeros lesionados, la mayoría de carácter leve, según se ha informado en un comunicado.



Plan B de Reofrma Electoral

Con 267 votos a favor y 221 en contra Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobaron vía fast track el Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).



Arrestan a presunto grupo terrorista en Alemania

La policía de Alemania ha arrestó hoy un presunto grupo terrorista alemán de extrema derecha liderado por un hombre que afirma ser descendiente de una antigua línea real acusado de conspirar para derrocar al gobierno e instalarlo como monarca.



Atentado en Indonesia dejó un muerto

En Indonesia se registró un atentado suicida en protesta por el nuevo código penal que prohíbe el sexo fuera del matrimonio, así como la convivencia entre parejas no casadas, este dejó un muerto y al menos 11 personas heridas.



Pedro Castillo disuelve Congreso peruano

El presidente Pedro Castillo anunció este miércoles 07 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso de Perú, esto, a pocas horas de que el mandatario izquierdista enfrente un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición.



Congreso de Perú aprueba la destitución de Pedro Castillo

Con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, el Congreso de Perú aprobó la destitución de Pedro Castillo como Presidente de ese país, por lo que fue aprobada la moción de vacancia.



Hackean página del Congreso de Jalisco

La página del Congreso de Jalisco fue víctima de hackeo durante el fin de semana, 14 de sus 17 servidorres fueron vulnerados por que la página no funcionó correctamente, por el momento se desconoce la magnitud de la afectación.