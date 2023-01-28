Perú no adelantará elecciones: últimas noticias de México y el mundo

El congreso de Perú rechazó el pedido de Dina Boluarte sobre adelantar las elecciones para diciembre de este 2023; por otro lado, el Tren Suburbano informó que aumentará sus tarifas a partir del próximo domingo; consulta a continuación toda la información sobre estas y las últimas noticias de México y el mundo hoy sábado 28 de enero de 2023.

Últimas noticias de México y el mundo hoy 28 de enero 2023

Congreso de Perú rechaza pedido de Dina Boluarte

A través de su cuenta de Twitter, el Congreso informó que, con 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso de Perú no aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918 y otros que proponen establecer el proceso de elecciones generales para el 2023.



Reanudan servicio de la Línea 7 del Metro CDMX

Tras la movilización de equipos de emergencia en la Línea 7 del Metro CDMX, se logró reactivar el servicio en todas sus estaciones durante la madrugada de este sábado.

Un nuevo incidente en @MetroCDMX en estación #BarrancadelMuerto #Linea 7 provocó la noche del viernes movilización de cuerpos de emergencia.



El STC informó que un corto circuito provocó suspensión del servicio hasta San Pedro de los Pinos, donde hubo servicio provisional. pic.twitter.com/1x0DEmFeRf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2023

El Tren Suburbano aumentará tarifa a partir de mañana 29 de enero 2023

De acuerdo con las redes oficiales del Tren Suburbano, el aumento de tarifa para este transporte de la Zona Metropolitana del Valle de México, corresponde a la inflación anual, que se ubicó en 7.82% en 2022. Aquí puedes checar la información completa de los nuevos precios.



Hija de Rodney King habla sobre video de Tyre Nichols

Lora Dene King, hija de Rodney King, dijo que lloró al ver el video de los cinco policías que golpearon y rociaron gas pimienta sobre el rostro de Tyre Nichols en Memphis.



Automóvil embiste puesto de tacos en Chabacano; hay al menos 9 heridos

Un automóvil blanco con placas del Estado de México PCJ 96 75, perdió el control y se proyectó contra un puesto de tacos de guisado que estaba en el lugar.



Miguel Alberto, ingeniero desaparecido en Jalisco, fue localizado sin vida

Miguel Alberto fue reportado como desaparecido desde el pasado 20 de enero de 2023 en Jalisco, fue encontrado sin vida. Familiares exigen justicia.



Tiroteo en Los Ángeles deja al menos tres muertos; es el cuarto en el mes

La madrugada de este sábado, otra tragedia sacudió a California, Estados Unidos, pues se registró un tiroteo, que dejó al menos tres muertos y cuatro heridos.



Levantan bloqueo en los límites de Michoacán y Colima

Manifestantes de una comunidad indígena levantaron el bloqueo en los límites de Michoacán y Colima para exigir la aparición de su líder y abogados.