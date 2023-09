UNAM investigará supuesto plagio de Xóchitl Gálvez en informe para titulación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ante las recientes publicaciones en redes sociales sobre el supuesto plagio de Xóchitl Gálvez en su informe para titulación, se tomó la decisión de investigar el caso.

¿Qué dijo la UNAM del supuesto plagio en la tesis de Xóchitl Gálvez?

A través de un comunicado, la UNAM anunció que, por petición del rector, Enrique Graue, se solicitará apoyo al Comité de Ética para revisar el tema del supuesto plagio en la tesis de Xóchitl Gálvez, quien es coordinadora del Frente Amplio por México y aspirante a la presidencia de México en las próximas elecciones 2024.

Ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda. UNAM

La investigación del caso se llevará a cabo conforme al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM, según destacó la institución en el comunicado.

UNAM emite pronunciamiento en caso de Xóchitl Gálvez, ¿qué dijo?

¿Qué pasó con la tesis de Xóchitl Gálvez?

En días anteriores, la coordinadora del Frente Amplio por México ha sido fuertemente señalada de presuntamente plagiar su informe para obtener el título como Ingeniera en Computación por la UNAM, acusaciones que en todo momento han sido negadas por Xóchitl Gálvez.

Cabe destacar que la aspirante en las elecciones 2024 es egresada como Ingeniera en Computación de la UNAM y actualmente cuenta con más de tres especialidades en la rama de la informática, entre las que destacan:



Robótica

Inteligencia artificial

Edificios Inteligentes

Sustentabilidad

Ahorro de Energía

Los rumores del presunto plagio iniciaron por medio de redes sociales, en donde se acusa que Gálvez habría tomado párrafos enteros en de textos académicos como Consumer.es, artículos de Scielo.org.mx, mundohvarc.com, así como de la Secretaría de Gobernación.

Chochitl plagio su "informe" (ni a tesis llega) para titularse. ¿Y a quién le plagió? A la Segob (2009)https://t.co/Vd5rFm20tL@NachoRgz pic.twitter.com/wwyhI4EYJ2 — Bernardo Escalante (@padron_09) September 19, 2023

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre el supuesto plagio en su tesis?

Ante los cuestionamientos por el tema, Xóchitl Gálvez admitió que sí cometió errores en el informe que presentó para titularse: sin embargo, también destacó que faltan 257 días para las elecciones, por lo que seguramente en los próximos días el bloque opositor va a “sacar algo” para intentar calumniar su imagen.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera”, destacó la coordinadora del Frente Amplio por México.