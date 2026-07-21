“Todo bien, no me busques": Dominic salió por una paleta y desapareció; su familia teme reclutamiento forzado en Jalisco

Dominic Gabriel Méndez Jiménez, menor de 15 años de edad, es buscado con urgencia por sus familiares y amigos desde el pasado 15 de julio , después de desaparecer tras salir a la tienda para comprar una paleta en Tlajomulco de Zúñiga, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Su madre, quien habló en exclusiva para los micrófonos de Azteca Noticias, reveló que teme por la integridad de Dominic Gabriel, pues presume que su desaparición podría estar vinculada a desapariciones forzadas por parte de algún grupo criminal que esté instalado en Tlajomulco.

Madre de Dominic Gabriel teme por reclutamiento forzado de criminales en Jalisco

La desaparición de Dominic ocurrió la tarde del 15 de julio , cuando el adolescente salió de su casa en la comunidad de Zapote del Valle, en Tlajomulco, Jalisco, con la intención de comprar una paleta; de acuerdo con su familia, habían terminado de comer cuando pidió permiso para ir a la tienda; sin embargo, nunca regresó.

Horas más tarde, ya durante la noche, sus padres presuntamente recibieron el último mensaje enviado por Dominic: "Todo bien, no me busques", escribió el menor, mientras que en otra conversación pidió que avisaran a sus padres que estaba bien y que se iría un tiempo a trabajar, desde ese momento no volvieron a tener contacto con él.

La familia teme que haya sido víctima de reclutamiento

La madre de Dominic aseguró que el mayor temor de la familia es que el adolescente haya sido engañado o llevado contra su voluntad; incluso, relató que una tercera persona les habló sobre la posibilidad de que la desaparición estuviera relacionada con un presunto reclutamiento por parte de un grupo delictivo que opera en Tlajomulco, aunque esa versión forma parte de las líneas que esperan sean investigadas.

Recordó que Dominic disfrutaba jugar fútbol, practicar natación y tenía planes de continuar con sus estudios una vez que concluyera la secundaria; entre lágrimas, envió un mensaje para su hijo: si puede verla o escucharla, le pidió regresar a casa, asegurándole que lo único importante es volver a abrazarlo.

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Dominic Gabriel Méndez Jiménez de 15 años desapareció en Tlajomulco, salió a comprar una paleta pero ya no regresó, su familia teme que haya sido reclutado por el crimen organizado.🔎😥🚨 La información con Anthony Ríos, (@reporivers)

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La búsqueda de Dominic continúa en Tlajomulco, Jalisco

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco abrió una carpeta de investigación por la desaparición de Dominic, mientras que la Comisión de Búsqueda emitió la ficha correspondiente para apoyar en su localización.

Sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y continúan difundiendo su caso en Tlajomulco, Jalisco, para que cualquier información pueda contribuir a dar con su paradero.