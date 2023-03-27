“Va ser mejor que los que están": AMLO defiende a aspirantes a consejeros del INE

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre los aspirantes a consejeros del INE, sobre los cuales se revelaron las cuatro quintetas el pasado domingo 26 de marzo, sobre los cuales fueron señalados algunos de Morena.

"Quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están", señaló AMLO al ser cuestionado sobre que algunos de los aspirantes a consejeros del INE son afiliados a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En ese sentido, aseguró que si los aspirantes a consejeros del INE participan en el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), no están impedidos, pues no lo prohíbe la ley.

#EnLaMañanera | Después de que cuatro de cinco perfiles para ocupar la presidencia del #INE son afines a 4T, el presidente @lopezobrador_ dijo que son mejores perfiles que consejeros salientes pic.twitter.com/CWHgwH5Va6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

AMLO avala perfil de Bertha Alcalde Luján

El presidente AMLO avaló el perfil el Bertha Alcalde Luján, quien encabeza la quinteta de propuestas para convertirse en presidenta nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) junto con 3 mujeres más afines a 4T.

"Es una muy buena abogada, joven, tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad y en Cofepris, que había muchísima corrupción”, aseveró AMLO.

Cabe destacar que Bertha Aldalde Luján es responsable jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y hermana de la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, así como hija de la exdirigente de Morena, Bertha Luján.

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AMLO se lanza contra Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo

Por otro lado, AMLO puso en la mesa la gira por Estados Unidos (EU) del ya casi expresidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova quien saldrá del cargo el próximo lunes 3 de abril. En ese sentido, criticó que acude a reuniones con quienes "no se pronuncian ante los daños que causan la oligarquía en el mundo".

AMLO aseveró que más de la mitad de las y los mexicanos simpatizan con la autodenominada Cuarta Transformación (4T), por lo cual no sería raro si algunos de los aspirantes a consejeros son afiliados al partido guinda.