¡La violencia volvió a golpear a la Ciudad de México durante la jornada nocturna! En esta ocasión se registró el asesinato de hombre de aproximadamente 35 años, durante un ataque con arma blanca luego de una riña ocurrida, la durante la noche del viernes en calles de la colonia Puebla, esto en la alcaldía Venustiano Carranza.

El ataque se registró justo en la esquina de Calle 59 y avenida Francisco Morazán, en donde vecinos reportaron a las autoridades que una persona había quedado tendida en la banqueta, después de una fuerte pelea entre residentes de la zona.

Asesinato de hombre en la Venustiano Carranza ¿qué originó la pelea?

De acuerdo con los testigos, la agresión con arma blanca se desató por la disputa de un lugar de estacionamiento; la discusión escaló rápidamente a los golpes, hasta que uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a la víctima.

Los agresores huyeron de la zona a bordo de una motocicleta, mientras el hombre quedó gravemente herido. Vecinos colocaron veladoras y cubrieron el cuerpo con una sábana en señal de respeto, en lo que llegaban las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y solicitaron apoyo médico. Sin embargo, paramédicos del CRUM confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada para permitir el trabajo de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron evidencias. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Fuentes de seguridad informaron que las cámaras del C5 ya son analizadas para identificar y ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

Este nuevo hecho de violencia pone en evidencia la fragilidad de la convivencia vecinal en la capital del país; la pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede escalar una disputa cotidiana cuando la intolerancia se convierte en violencia mortal?

