“Fue una fuga ignorada”: Vecinos denuncian causa de socavón en Iztapalapa

Un socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza se ha convertido en una amenaza crítica para la seguridad y movilidad en la alcaldía Iztapalapa. Este hundimiento, provocado presuntamente por una fuga de agua ignorada, ya genera severas afectaciones viales y mantiene en alerta a peatones y automovilistas. A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber sobre este incidente.

Origen del socavón: Una fuga de agua reportada y sin reparar

El problema no es nuevo. Fuentes vecinales confirman que el hundimiento en la Calzada Zaragoza es el resultado directo de una fuga de agua reportada hace más de 15 días. El reblandecimiento del subsuelo, causado por la filtración constante, debilitó el asfalto hasta que finalmente colapsó. La falta de una reparación definitiva por parte de las autoridades competentes es señalada como la principal causa de este riesgo vial en Iztapalapa.

Un #socavón se formó en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Telecomunicaciones, en la alcaldía #Iztapalapa



Vecinos denuncian que la causa fue una #fuga de agua registrada hace más de dos semanas, la cual quedó inconclusa y hasta el momento no ha sido…

Análisis de riesgo: Peligros para ciudadanos y vehículos

La presencia del socavón representa un peligro multifactorial que requiere la atención de Protección Civil. Los riesgos inmediatos incluyen:



Accidentes vehiculares , vehículos podrían caer en el hundimiento, especialmente con poca luz o durante lluvias.

, vehículos podrían caer en el hundimiento, especialmente con poca luz o durante lluvias. Daños estructurales , la oquedad podría extenderse y comprometer la estabilidad de la vialidad a largo plazo.

, la oquedad podría extenderse y comprometer la estabilidad de la vialidad a largo plazo. Peligro para peatones, la vibración del tráfico pesado podría provocar un colapso mayor cerca de las banquetas.

La zona ha sido acordonada de forma preventiva, pero se requiere una intervención de obras de reparación urgente.

El hundimiento lleva una semana representando un #riesgo para automovilistas y peatones que transitan por la zona.



El sitio está acordonado en espera de trabajos de reparación.



El hundimiento lleva una semana representando un #riesgo para automovilistas y peatones que transitan por la zona. El sitio está acordonado en espera de trabajos de reparación.

Impacto vial y rutas alternas en la Calzada Ignacio Zaragoza

El cierre de carriles en la Zaragoza ya complica el tránsito en dirección a Puebla. Para evitar la zona del conflicto, considera las siguientes rutas alternas:



Ubicación exacta del socavón , cuerpos centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Telecomunicaciones , en Iztapalapa.

, cuerpos centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la , en Iztapalapa. Alternativa 1: Utilizar el Eje 6 Sur para incorporarse más adelante a la autopista.

Utilizar el para incorporarse más adelante a la autopista. Alternativa 2: Desviarse por Avenida Texcoco para rodear la zona congestionada.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad al aproximarse y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito. Hasta el momento, se está a la espera de que las autoridades de la alcaldía y del gobierno central inicien los trabajos de reparación definitiva para mitigar el riesgo y devolver la normalidad a esta vital vialidad.