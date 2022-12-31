Venezuela aprueba disolver el gobierno interino de Juan Guaidó

La Asamblea Nacional de Venezuela, integrada por exdiputados, aprobaron eliminar la figura del gobierno interino de Juan Guaidó, líder de la oposición que llegó a ser reconocido como presidente del país por varios países, incluido Estados Unidos.

Con 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, la Asamble Nacional de Venezuela aprobó la disolución del gobierno encabezado por Juan Guiadó desde 2019.

El gobierno interino será reemplazado por una comisión para proteger los activos externos del país, mientras la oposición busca un frente unido antes de las elecciones programadas para 2024.

Juan Guaidó ha sido la cara pública de la oposición dividida de Venezuela desde 2019, cuando invocó artículos de la Constitución para asumir una presidencia interina, obteniendo el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos que calificaron la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018 como fraudulenta.

Sin embargo, Maduro se ha mantenido en el poder con el apoyo de militares y países aliados.

¿Por qué eliminaron al gobierno interino de Juan Guaidó?

Los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, tres de los cuatro grandes grupos opositores de Venezuela, presentaron el proyecto de ley para disolver al gobierno de Juan Guaidó argumentando que falló en su objetivo de desalojar del poder a Nicolás Maduro.

El cuarto partido, Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, votó en contra de la iniciativa.

Anteriormente, Juan Guaidó advirtió que si se eliminaba a su gobierno interino los activos de Venezuela corrían peligro de caer en manos del Gobierno de Maduro o de los acreedores porque la protección que tienen actualmente está vinculada al reconocimiento de países como Estados Unidos y Reino Unido a Guaidó como líder legítimo del país.

Por lo que Juan Guaidó sugirió que puede ser reemplazado, pero pidióque no se eliminara la figura del gobierno y la presidencia interina para evitar que Maduro tuviera accceso a los activos del país venezolano.