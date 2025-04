‘Salir de Venezuela': el grito de quienes huyeron de la censura y ahora temen verla replicada en México

¿Censura en México? La libertad de expresión es la primera en caer cuando una democracia comienza a morir. Y quienes han tenido que salir de Venezuela para salvar su voz, hoy levantan la alerta: lo que ocurrió allá podría repetirse en otros países de América Latina.

“Yo ya viví eso”, advierte una periodista venezolana, Andreína Andrade, quien hoy ejerce su profesión en México. Su historia es un reflejo de miles: desde el cierre de RCTV en 2007, hasta la imposición de leyes que estrangularon a los medios independientes.

Venezuela: El grito de quienes huyeron de la censura y su miedo a verla repetida

“El poder no tolera preguntas. Con cada nueva ley, se decide qué medios pueden vivir y cuáles deben morir”, denuncia. Su testimonio revive una etapa oscura en la historia reciente de Venezuela, donde exigir libertad de prensa se convirtió en un acto de resistencia.

Muchos de quienes decidieron salir de Venezuela lo hicieron tras perder la posibilidad de ejercer su profesión. Periodistas, comunicadores y jóvenes estudiantes, vieron apagarse su futuro cuando la dictadura de Hugo Chávez canceló la concesión del canal más emblemático del país. “Ese día no solo se apagó RCTV. Ese día se apagó algo dentro de todos nosotros”, recuerda Andrina.

La represión no terminó en 2007. La censura avanzó, las redes sociales comenzaron a ser vigiladas, y la prensa crítica fue desplazada por medios afines al poder. “Si no eras afín al gobierno, no podías decir lo que pensabas. Mucho menos cuestionar”, señala la comunicadora, quien abandonó su país tras no encontrar un espacio para ejercer con libertad.

Hoy, desde el extranjero, observa con preocupación cómo otros gobiernos siguen el mismo camino, promoviendo leyes que buscan controlar medios y restringir la crítica bajo argumentos como la “seguridad nacional”.

La historia de quienes emigraron de Venezuela por la censura es también una advertencia: donde se calla a la prensa, se calla a la sociedad. Y una sociedad silenciada, pierde el derecho a elegir, a cuestionar, a ser libre. Porque sin libertad de expresión, no hay democracia.