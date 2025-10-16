María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, se pronunció al respecto del autoritarismo del dictador Nicolás Maduro, de quien incluso dijo, las horas se le están acabando para irse del poder, pero el país sudamericano, “está en el último lugar del planeta en Estado de derecho”.

En entrevista con Javier Alatorre, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, compartió que cuando el expresidente Hugo Chávez, estaba acercándose a las ideas de Fidel Castro, “con expresiones autoritarias y de venganza”, la gente decía que Venezuela no era Cuba.

Chávez y el control sobre Venezuela bajo un régimen de autoritarismo

La líder opositora advirtió que una vez que un gobernador ejecuta acciones de control y autoritarismo “es muy difícil revertirlo”, y como ejemplo, recordó como el régimen Hugo Chávez se fue apoderando de toda Venezuela.

“Una vez que llegan al poder, se apropian de los recursos de un país y van tomando más control. En el caso Chávez, tomó control del sistema judicial y del Tribunal Supremo de Justicia, del Congreso, de los medios de producción (...) hasta que se hizo dueño de todo”, recordó.

Además, mencionó la construcción de una estructura del crimen y “el caso de Venezuela es el extremo” donde, dijo, “el cártel se hizo del poder y controlan todo”.

Ante un escenario, así, comentó que se tiene que generar un sistema judicial, de salud u educativo digno, porque “Venezuela institucionalmente está literalmente en ruinas”.

Nicolás Maduro tiene las horas contadas en Venezuela

María Corina Machado señaló que el dictador Nicolás Maduro podría tener las horas contadas para dejar de ser el presidente de Venezuela.

Ayer aseguró que el régimen de Maduro está por llegar a su fin, e incluso las horas contadas para seguir al frente del poder.

“El tiempo se les acabó. A partir del 28 de julio del año pasado, cuando ganamos la elección, entramos en otra fase. Maduro le declaró la guerra a los venezolanos, una guerra que no queríamos y también se la declaró a las democracias de occidente. Terrorismo de Estado hacia dentro, narcoterrorismo hacia afuera”, expresó.