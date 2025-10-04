La tensión en Medio Oriente alcanza un punto crítico mientras el presidente Donald Trump emite un ultimátum a Hamás para que acepte un acuerdo de paz en Gaza. Esto, luego de prácticamente dos años de conflicto devastador, la Casa Blanca toma las riendas con una propuesta que podría poner fin a la crisis.

Según fuentes oficiales, Trump amenaza con cortar el suministro de agua y electricidad si Hamás rechaza el acuerdo. El plazo límite es el próximo domingo 5 de octubre de 2025, a las 6 de la tarde.

Hamás acepta plan de paz de Trump bajo ultimátum 🕊️



Hamás e Israel se dicen dispuestos a aplicar el plan propuesto por #DonaldTrump para la paz en Gaza.



Trump presiona a Hamás: ultimátum para acuerdo de paz en Gaza amenaza con corte de suministros

La vocera de la Casa Blanca advierte: “El presidente ha dejado muy claro a Hamás que se trata de una propuesta aceptable y detallada que deben aceptar o las consecuencias serán muy graves”.

El conflicto ha cobrado más de 66 mil 300 vidas en 23 meses de asedio, dejando a miles de inocentes atrapados en medio de la guerra y la hambruna. Hamás pide más tiempo para la devolución de rehenes y considera la retirada parcial del ejército israelí de Gaza.

Trump, optimista, declaró que: ‘Este es un día muy especial, quizás sin precedentes en muchos sentidos. Estamos muy cerca de lograr la paz en Medio Oriente.’

La agotada población anhela el fin del conflicto; un testimonio refleja el sentir general: ‘Deseamos y esperamos esto, estamos cansados, está fuera de nuestras manos, así que la mejor solución es detener esta guerra.’

El mundo observa expectante, cuestionando la eficacia de los organismos internacionales en la resolución de conflictos en pleno siglo XXI.