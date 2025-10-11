Miles de palestinos regresan a Gaza luego del el alto al fuego, mientras Israel se prepara para liberar prisioneros y recibir rehenes. La incertidumbre y la esperanza marcan este momento crucial. Tregua entre Israel y Hamás en Gaza permite el retorno de palestinos y la liberación de prisioneros, mientras se espera la entrega de rehenes en un clima de incertidumbre y esperanza.

Gaza e Israel: Dos mundos separados por metros, unidos por un frágil acuerdo de paz

La tensa calma se apodera de la Franja de Gaza e Israel mientras se implementa un acuerdo de alto el fuego que promete un respiro en el conflicto que ha sacudido la región. Miles de palestinos regresan a sus hogares, caminando por la playa con una mezcla de esperanza e incertidumbre, sin saber si encontrarán sus casas en pie o reducidas a escombros.

🔻 Cese al fuego… pero no hay paz.



Miles de palestinos regresan al norte de Gaza, entre la esperanza y la incertidumbre.

Buscan su hogar… o lo que queda de él.



Caminan entre escombros. No hay agua ni luz.

💔 Las heridas de la guerra siguen abiertas.



Raziel Cruz Salazar con… pic.twitter.com/e0UxUM8t9D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2025

Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel se reposicionan en zonas preestablecidas, preparándose para las 72 horas cruciales en las que se espera la liberación de rehenes y la entrega de cuerpos. El primer ministro Benjamin Netanyahu advierte que no todos los cuerpos podrán ser devueltos, añadiendo una capa adicional de dolor a las familias afectadas.

En el otro lado del acuerdo, cerca de dos mil prisioneros palestinos están listos para ser liberados. Este intercambio trae a la memoria casos anteriores, como la liberación de Yahya Sinwar, quien posteriormente se convirtió en una figura clave en los eventos del pasado 7 de octubre.

Los traumas persisten en ambos lados. Como señala un experto: “Creo que todos vienen con un trauma diferente, pero la pérdida de control y el trauma que pasaron el 7 de octubre es el mayor. Y todos recordarán cosas diferentes.”

La región aguarda ahora la visita del presidente Donald Trump, programada para el próximo lunes, con la esperanza de que, esta vez, la paz en Medio Oriente sea más duradera que un efímero atardecer en el desierto.

