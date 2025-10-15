El dictador Nicolás Maduro podría tener las horas contadas para dejar de ser el presidente de Venezuela. María Corina Machado, líder opositora al régimen, compartió un panorama sobre lo que podría venir para él.

En entrevista con Javier Alatorre, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, aseguró que el régimen de Maduro está cerca de llegar a su fin, pues tiene las horas contadas al frente del poder.

María Corina Machado señala una estructura criminal narcoterrorista en Venezuela

María Corina Machado comentó que en Venezuela existe el terror, pero la gente no puede manifestarlo de manera pública ante la represión del régimen, pero destacó que en el país sudamericano hay quienes luchan por hacer frente a Maduro.

“Estamos hablando de una lucha existencial que ha dado el pueblo de Venezuela, es una sociedad unidad en contra de una estructura criminal narcoterrorista”, expresó al referirse al gobierno de Nicolás Maduro.