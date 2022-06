Contribuyentes de Tantoyuca, Veracruz padecen deficiencias del SAT

El pago de impuestos en México se ha vuelto una tarea más complicada rodeada de varios obstáculos, así lo aseguran los contribuyentes de Tantoyuca, Veracruz, quienes han reportado deficiencias por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Especialistas fiscales aseguran que la informalidad en el pago de impuestos continuará aumentando debido a que los contribuyentes se han visto orillados a pagar más impuestos de los que les corresponden o simplemente a no pagarlos.

Contribuyentes de Tantoyuca padecen las deficiencias del SAT

Tantoyuca, Veracruz no cuenta con módulos SAT

Debido a la falta de módulos SAT en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, los contribuyentes aseguran verse afectados pues deben pagar multas que no les corresponden.

“Se complica porque cuando existe una duda, quiera o no, el empresario comete algún error (…) lo qye dice la autoridad fiscal, a mí me pagas, tú debes, me padas, y no hay descuento, nada, entonces ¿A dónde vamos?”, expresó un empresario del municipio de Tantoyuca, Veracruz.

El módulo SAT más cercano a este municipio está en Huejutla, Hidalgo, a 42 kilómetros de Tantoyuca, Veracruz; sin embargo ese no es el único problema, ya que en algunas ocasiones las oficinas no cuentan con sistema y tienen que trasladarse a otro módulo que queda más lejos.

Alrededor de 20 municipios de Veracruz no cuentan con módulos SAT

Así como en el caso de Tantoyuca, Veracruz , son más de 20 municipios en toda la zona de la huasteca, que no cuentan con módulos de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como millones de contribuyentes desprotegidos.

Ciudadanos de Tantoyuca, Veracruz, están conscientes de que subsiste la obligación, el mandato constitucional que les obliga a contribuir para los gastos públicos; sin embargo, la mayoría de los municipios de este estado no pueden hacerlo correcta y oportunamente.