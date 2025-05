Acusan a Fernández Noroña de soberbia y abuso de poder en el Senado

Senadores condenaron al abuso de poder en que incurrió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien esté lunes firmó un acuerdo reparatorio con el abogado Carlos Velázquez de León por un incidente acontecido el 20 de septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el abogado insultó al legislador.

Así fue la disculpa a Noroña

A fin de evitar consecuencias penales, Velázquez de León leyó su disculpa pública, flanqueado por los “facilitadores” de la Fiscalía General de la República, Joel Meza y Grisel Cruz.

“Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. Se aparta por completo de los principios que no han formado. No refleja los valores que guían mi vida laboral, personal y profesional; menos aún aún del lugar donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. A lo largo de mi trayectoria profesional he mantenido comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o del partido político al que pertenezcan, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales”, expresó el ciudadano.

Oposición acusa abuso de poder por parte de Fernández Noroña

Este martes, senadores de oposición lamentaron el abuso de poder del senador Fernández Noroña pues criticaron que incluso se hayan usado las instituciones de la cámara alta y convocado a la prensa para el acto de escarmiento público.

La senadora priísta Claudia Anaya se pidió a los morenistas llamar a la autocontención, pues Fernández Noroña abusó de su poder como presidente de la cámara alta.

Y es que Fernández Noroña y Velázquez “no son iguales, enfatizó, pues el segundo “es un ciudadano y (Noroña) es una institución y me parece que es un abuso de las funciones de lo que él está representando como presidente del Senado.

Senadores consideraron que Gerardo Fernández Noroña, abusó de su poder al llevar a disculparse públicamente en las instalaciones del Senado al abogado Carlos Velázquez de León por haberlo increpado el 20 de septiembre pasado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pic.twitter.com/5RiH2DQcyh — Angel Gallegos (@gallegoso) May 20, 2025

Agregaron que esperan la acción de Noroña tenga consecuencias, además de calificar como vergonzoso el incidente.

“Ojalá que haya una sanción de parte de su grupo parlamentario, una llamada de atención, por lo menos, de que no debe estar ejerciendo estas acciones de abuso de poder (...) Es una vergüenza para este Senado de la República. Personalmente como senadora me siento ofendida de lo que hizo ayer el presidente de este Senado porque fue un abuso de poder”, sentenció.

Anaya Mota recordó otro abuso cuando se legislador denunció que en un vuelo le robaron un maletín con carne y pidió oficialmente las cámaras de seguridad del aeropuerto.

“Entonces en este sentido me parece que es un agravio terrible la población de México estarle diciendo que si le faltas el respeto a un político poderoso lleno de soberbia vas a tener unas consecuencias terribles una de ellas puede ser venir a pedir disculpas a la institución correspondiente o a ver qué se les ocurre al rato”, sentenció.