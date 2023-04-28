¿Una cena en el espacio? Agencia espacial ofrece viajes a la estratosfera

¿Te consideras un viajero total? La Agencia Espacial Francesa se coordinó con una empresa llamada Zephalto para organizar viajes a la estratosfera; agregaron que los globos están conformados de helio y serán enviados con dos pilotos a bordo, quienes tienen una amplia experiencia con el manejo de naves espaciales.

“Elegimos 25 kilómetros de altura porque es la altitud en la que estás en la oscuridad del espacio, con el 98% de la atmósfera debajo de ti, para que puedas disfrutar de la curvatura de la Tierra en la línea azul. Estás en la oscuridad del espacio, pero sin la experiencia de gravedad cero”, dijo Vincent Farret d'Astiès, director de Zephalto.

¿Cuándo se llevarán a cabo los viajes a la estratosfera?

De acuerdo a la Agencia Espacial, los viajes darán inicio a partir del 2025; sin embargo, los requisitos son amplios, pues tienen que llegar con días de anticipación para vivir un proceso de adaptación, esto con la finalidad de vivir una de las mejores experiencias en viajes a la estratosfera.

¡A sacar la alcancía! Los precios estimados rondan desde los 2 millones 388 mil 204 pesos mexicanos por persona, aunque en caso de estar interesado, se puede reservar con 218 mil pesos.

Viajes a la estratosfera: ¿Cuántos se harán durante el año?

La empresa Zephalto plantea de manera inicial la posibilidad de realizar 60 vuelos al año, cada uno con seis pasajeros a bordo, aunque estima que con base en los resultados estos se podrían extender de manera significativa; la razón por la que solo son seis personas en el globo es por la altitud que buscan alcanzar durante las maniobras.

El globo alcanza una elevación tres veces mayor que la de un avión comercial y durante tres horas podrías disfrutar de las vistas y el menú que se ofrece; el viaje de regreso durará una hora y media, para dar un resultado de seis horas entre ida y vuelta.

¿Qué es la estratosfera y cuáles características tiene?

Los estudios detallan que la estratosfera es la segunda capa de la atmósfera y por su ubicación representa el 24% de los gases atmosféricos, ante ello, cuenta con distintas características que le permiten realizar viajes especiales como el organizado por la agencia francesa, estas son:

