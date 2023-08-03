VIDEO: ¿Cómo se escucha AMLO cantando “A mi manera” con la ayuda de Inteligencia Artificial?

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este jueves 3 de agosto, dio a conocer cómo se escucharía él cantando "A mi manera" con la ayuda de Inteligencia Artificial. Ante esto mostró el video y dio los créditos correspondientes para evitar tener problemas.

Durante la mañanera de este jueves 3 de agosto, el mandatario presentó un video de cómo se escucharía cantando la famosa canción "A mi manera", interpretada por artistas como Vicente Fernández y Luis Miguel .

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió, durante su conferencia, un video creado con inteligencia artificial donde canta "A mi manera" pic.twitter.com/dBdhNpOV5c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023

"Hablando de la Inteligencia Artificial, por qué no pones un video de Inteligencia Artificial en donde canto "A mi manera". Van a ver lo que es la Inteligencia Artificial, supuestamente, yo ayer lo vi y me dio risa", dijo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la Inteligencia Artificial hace cantar a AMLO, pues en otras ocasiones se han viralizado videos donde el mandatario entona canciones como "Vete Ya" de Valentín Elizalde o el intro del anime Dragon Ball.

Aunado a ello, el mandatario refirió que hay avances en dicha tecnología en el país y enfatizó la serie de videos que se transmiten en internet.

Senadores y expertos coinciden en regulación ética de la Inteligencia Artificial

Durante el encuentro por la colaboración México y la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) para la Inteligencia Artificial, senadores de la república coincidieron en la importancia de hacer una implementación ética y responsable de esta y que al mismo tiempo sea congruente con la legislación en México.

La senadora Alejandra Lagunes advirtió que la llegada de la inteligencia artificial superará con creces a la inteligencia humana, por lo que se pronunció por evaluar si esta irrupción tecnológica pone entre dicho el derecho de los hombres y mujeres a la privacidad, la libertad de pensamiento y tomar decisiones, el libre albedrío y dilucidar si fortalece la democracia, la igualdad y la inclusión.