VIDEO: ¿Cómo se escucha AMLO cantando “A mi manera” con la ayuda de Inteligencia Artificial?
El mandatario AMLO enseñó un video durante su conferencia mañanera, sobre cómo se escucharía cantando la famosa canción “A mi manera” con Inteligencia Artificial.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este jueves 3 de agosto, dio a conocer cómo se escucharía él cantando "A mi manera" con la ayuda de Inteligencia Artificial. Ante esto mostró el video y dio los créditos correspondientes para evitar tener problemas.
Durante la mañanera de este jueves 3 de agosto, el mandatario presentó un video de cómo se escucharía cantando la famosa canción "A mi manera", interpretada por artistas como Vicente Fernández y Luis Miguel .
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió, durante su conferencia, un video creado con inteligencia artificial donde canta "A mi manera" pic.twitter.com/dBdhNpOV5c— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 3, 2023
"Hablando de la Inteligencia Artificial, por qué no pones un video de Inteligencia Artificial en donde canto "A mi manera". Van a ver lo que es la Inteligencia Artificial, supuestamente, yo ayer lo vi y me dio risa", dijo.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que la Inteligencia Artificial hace cantar a AMLO, pues en otras ocasiones se han viralizado videos donde el mandatario entona canciones como "Vete Ya" de Valentín Elizalde o el intro del anime Dragon Ball.
Aunado a ello, el mandatario refirió que hay avances en dicha tecnología en el país y enfatizó la serie de videos que se transmiten en internet.
Senadores y expertos coinciden en regulación ética de la Inteligencia Artificial
Durante el encuentro por la colaboración México y la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) para la Inteligencia Artificial, senadores de la república coincidieron en la importancia de hacer una implementación ética y responsable de esta y que al mismo tiempo sea congruente con la legislación en México.
La senadora Alejandra Lagunes advirtió que la llegada de la inteligencia artificial superará con creces a la inteligencia humana, por lo que se pronunció por evaluar si esta irrupción tecnológica pone entre dicho el derecho de los hombres y mujeres a la privacidad, la libertad de pensamiento y tomar decisiones, el libre albedrío y dilucidar si fortalece la democracia, la igualdad y la inclusión.