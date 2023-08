Durante el encuentro por la colaboración México y UNESCO para la Inteligencia Artificial, senadores de la república coincidieron en la importancia de hacer una implementación ética y responsable de la inteligencia artificial y que al mismo tiempo sea congruente con la legislación en México.

La senadora Alejandra Lagunes advirtió que la llegada de la inteligencia artificial superará con creces a la inteligencia humana, por lo que se pronunció por evaluar si esta irrupción tecnológica pone entre dicho el derecho de los hombres y mujeres a la privacidad, la libertad de pensamiento y tomar decisiones, el libre albedrío y dilucidar si fortalece la democracia, la igualdad y la inclusión.

“Debemos garantizar que se utilice para el bien común y el desarrollo sostenible con respeto a los derechos de la dignidad humana, la protección del medio ambiente, los valores democráticos. Estamos ante un cambio civilizatorio”, apuntó Lagunes Soto.

“La inteligencia artificial es una disrupción global que impacta absolutamente a todo está transformando el mundo y lo hará aún más exponencialmente radicalmente y sin pausa (…) Vamos tarde nos encontramos en un punto de inflexión en donde empieza una nueva era: la quinta gran Revolución llamada aceleración de la disrupción, es la convergencia de tecnología y la fusión del humano con la máquina”.

La senadora del Partido Verde subrayó que con el acompañamiento técnico de la UNESCO se podría generar una hoja de ruta para medir el impacto de la inteligencia artificial en el país y que sea uno de los insumos para futuras líneas de acción, “así México se suma a otros 50 países en el mundo que están respondiendo al llamado mundial de las recomendaciones sobre la ética en la inteligencia artificial”.

“En un país de muchas leyes y poco Estado de Derecho, legislar ayuda pero no resuelve”, atajó el senador Gustavo Madero al tiempo que hizo un llamado a no boicotear la irrupción tecnológica sino entenderla.

Respeto a identidades culturales y enriquecimiento de la vida a partir de las diferencias

Mientras que el presidente de la comisión de ciencia y tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, subrayó que los pilares fundamentales deben ser siempre el derecho a la discrepancia, el respeto a las identidades culturales, así como el enriquecimiento de la vida a partir de las diferencias.

“La perspectiva de la inteligencia artificial no puede ser productivista, desarrollista. Involucra mucho más una mutación humana. En principio es considerable que esta forma avanzada de automatización que producen pensamiento no biológico, es una herramienta que no crea por sí misma hasta hoy sino que asocia datos que necesita de artífices humanos punto eso quiere decir que la responsabilidad de lo que sigue en la inteligencia artificial es absolutamente humana”, apuntó el priista.

Ramírez Marín reconoció que aún no se ha previsto qué será del trabajo y del tejido social así como los posibles desplazamientos que la inteligencia artificial podría traer consigo pues “entramos a un terreno desconocido y nadie, ni sus diseñadores, pueden prever aún sus alcances”.

También advirtió sobre el riesgo del uso militar de la inteligencia artificial, mientras que por otro lado puede ser usada como herramienta para detectar enfermedades de una manera más eficiente.

Estamos en el riesgo de que la inteligencia artificial destruirá puestos de trabajo, enfatizó el legislador, o bien reforzará las diferencias globales entre países ricos y pobres y resquebrajará aún más a las sociedades nacionales. ¿Cómo puede beneficiarnos entonces la inteligencia artificial a todos cuando según datos de la ONU la tercera parte de la humanidad no está ni siquiera conectada a internet?

“Necesitamos sentido de urgencia ante lo acelerado y desigual del desarrollo de esta tecnología que tiene el potencial de organizar a los factores de producción, cambiar la forma de producir, abrir nuevas actividades y también la de modificar la articulación de la vida cotidiana de personas y sus relaciones con el gobierno”, Instó Ramírez Marín.

“La inteligencia artificial plantea incluso el posible abandono del pensamiento humano y el libre albedrío para la toma de decisiones”, advirtió el presidente de la comisión de relaciones exteriores, Héctor Vasconcelos, al subrayar la importancia de debatir el papel de la inteligencia artificial y “sus implicaciones en el desarrollo futuro del homo sapiens tal como lo conocemos”.