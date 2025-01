VIDEO: Árbitra es golpeada y pateada en partido de fútbol en Chile

Un partido de futbol juvenil estaba ocurriendo en Chile, cuando uno de los jugadores agredió a la árbitra del encuentro y le propinó patadas sólo porque no estaba de acuerdo con la tarjeta roja que le sacó.

La agresión sucedió en la comunidad de La Serena el jueves 16 de enero de 2025, donde Claudia Armijo, la árbitra del partido, relató que su agresor la insultaba constantemente durante el encuentro.

VIDEO: Así atacaron a la árbitra de partido de futbol en Chile

No obstante, después de sacarle la segunda tarjeta amarilla y después la tarjeta roja de expulsión al jugador, el joven de 17 años de edad la empujó y le dio varios golpes.

“No era uno sólo el que me iba a querer agredir. Eran varios los que estaban ahí, así es que no me quedó otra que correr (...) Me llegó la patada, de hecho, en la canilla (espinilla), y esto provocó que me cayera, me golpearan en el piso con patadas. Logré salir de allí. Un caballero me ayudó, salí de ahí y fui agredida por las apoderadas con golpes de puño por la espalda”, declaró la árbitra tras el suceso.

Armijo , fuera de las canchas deportivas, es Ingeniera Civil, pero su pasión por el fútbol ha llevado a una carrera de más de diez años como árbitra, destacándose por su imponente presencia en los partidos a pesar de su baja estatura.

VIOLENTA AGRESIÓN a MUJER ÁRBITRO en PARTIDO de FÚTBOL en LA SERENA.

Jugadores de futbol en Chile expresan su apoyo a árbitra golpeada

Cristopher López, Nicolás Aceitón y Jaime Tirado, todos jugadores de fútbol, han expresado su profundo disgusto ante lo ocurrido. Cristopher López destacó que si bien criticar a los árbitros en el calor del momento es algo común, pasar a la agresión física es “lamentable”, especialmente contra una mujer.

Nicolás Aceitón considera que es vergonzoso para la comunidad futbolística que ocurran tales incidentes en series infantiles, donde se espera un comportamiento más respetuoso. Mientras que Jaime Tirado señaló que se trata de niños en formación que no deberían reaccionar de esa manera.