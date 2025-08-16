VIDEO: Camioneta con carga de 3 toneladas choca contra combi en la Autopista Siglo XXI; hay al menos 5 muertos

Un fatal accidente vial cobró la vida de cinco personas y dejó a otras cuatro con heridas de gravedad en la mañana de este sábado en la Autopista Siglo XXI. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 127, dentro del tramo que conecta las poblaciones de Taretan y Santa Casilda.

El suceso se desencadenó a primeras horas del día, cuando una camioneta de carga de tres toneladas chocó de frente contra una combi de transporte público. La camioneta, perteneciente a la Ruta Azul de Lázaro Cárdenas, con el número 391.

Testigos presenciales que circulaban por la vía fueron los primeros en detenerse. Ante la devastadora escena de los vehículos destrozados, los transeúntes intentaron prestar auxilio a los ocupantes que se encontraban atrapados. El panorama era desolador, con cuerpos inertes, fragmentos de vidrio esparcidos por la calzada y un penetrante olor a combustible.

Poco después, arribaron equipos de emergencia de distintas corporaciones, incluyendo paramédicos de AMBUMED. Lamentablemente, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el sitio del accidente. Los cinco sobrevivientes fueron atendidos en el lugar y trasladados de emergencia a un hospital en Uruapan para recibir atención especializada. A pesar de los esfuerzos del personal médico, uno de los heridos perdió la vida horas más tarde.

La Guardia Nacional, a través de su División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, procedió a cerrar la circulación en ambos sentidos de la autopista, lo que provocó un congestionamiento vehicular.

Decenas de automovilistas detuvieron su marcha y presenciaron el evento con angustia. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y autorizar el traslado de los cuerpos, que hasta el momento permanecen sin ser identificados.

