VIDEO: ¿Honrada medianía? Noroña respalda austeridad; defiende derecho a “gustos”

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó estar en desacuerdo con la dirigencia nacional de Morena, que recomendó a sus militantes mantener gastos dentro de la “justa medianía” y evitar ostentaciones.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que coincide con el principio de austeridad, siempre que se entienda en los términos establecidos por Benito Juárez.

“Fíjense que andan intrigue e intrigue, de que yo traigo un debate con la dirección de Morena. Yo no estoy diciendo nada que no haya dicho Juárez: ‘disponiéndose a vivir en honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley le señala’. Yo estoy de acuerdo con la austeridad, aquí la define”, señaló.

Gastos superiores al salario sin actividad lícita son indicio de corrupción: Noroña

Explicó que ningún servidor público debe gastar por encima de su salario, salvo que tenga otra actividad económica lícita y comprobable, pues de lo contrario estaría incurriendo en corrupción.

“Quien tiene gastos por encima de su ingreso, a menos que tenga otra actividad económica pública y evidente, está incurriendo en actos de corrupción, y eso debe sancionarse, no el que lo gastes de determinada manera”.

Para clarificar su punto, el legislador comparó esta situación con la de otros servidores públicos que reciben recursos públicos legítimos. Puso como ejemplo a un médico del Seguro Social, quien puede permitirse elegir una marca más costosa para ciertos gastos, lo cual, a lo sumo, puede calificarse como superfluo, pero no como un quebranto a la honrada medianía que demandan las normas.

*Fernández Noroña respalda austeridad, pero defiende derecho a “gustos” dentro de la honrada medianía*

Aquí sus declaraciones de 11 agosto, de finales de julio y a inicios de julio... pic.twitter.com/m1fFG86Qug — Angel Gallegos (@gallegoso) August 11, 2025

Noroña insistió en que la austeridad propuesta no significa privarse de toda comodidad o gasto, sino administrar responsablemente los recursos y ajustarse a la retribución legalmente establecida.

“La honrada medianía tiene una definición, porque ha sido de Juárez de donde hemos sacado este tema: la retribución que la ley señala”, concluyó.

Noroña defiende su estilo de vida austero y rechaza los excesos

El senador Fernández Noroña aseguró que en su vida cotidiana también practica lo que predica, evitando el dispendio y los lujos.

“No comparto la superficialidad, el ser superfluo no lo comparto nada. Nunca, no uso anillos, no uso relojes, mis camisas no me las critica nadie, siempre ando con jeans. Mi camioneta es 2021, ya debo cambiarla, pero no me alcanza”, expresó entre risas.