El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió a cuestionamientos sobre su casa en Tepoztlán, Morelos, y señaló que él no tiene “ninguna obligación de ser austero”.

El político se pronunció al respecto durante su participación en el foro con estudiantes llamado “Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68".

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre su casa en Tepoztlán?

Gerardo Fernández Noroña fue cuestionado por una alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sobre la propiedad del político valuada en 12 millones de pesos.

El senador ha manifestado que esta casa está reportada en su declaración patrimonial y fue adquirida a través de un crédito hipotecario.

La estudiante cuestionó una incongruencia entre la austeridad que ha manifestado Morena y que él tenga una propiedad como esta.

“Confunde la austeridad pública, con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras (…) yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable, y yo tendré que explicar ante el juez de dónde estoy sacando los recursos”, expresó Fernández Noroña.

Vecinos de Tepoztlán protestaron frente a la casa de Noroña

El 29 de agosto pasado, pobladores de Tepoztlán, se manifestaron afuera de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña, ubicada al pie del cerro del Tepozteco.

Los pobladores exigieron respeto a los bienes comunales del municipio y denunciaron que el terreno del legislador estaría dentro de un polígono de tierras comunales que, según la normativa agraria, no puede venderse, escriturarse ni transferirse sin la aprobación de la asamblea comunal.

El senador ha defendido su estilo de vida, asegurando que no contradice la política de austeridad que impulsa Morena, el partido en el poder.

“Sigo insistiendo que confundan la austeridad personal, que nadie está obligado a seguir, con las políticas públicas de austeridad, que yo respaldo plenamente”, expresó.