Corren a la doctora Belén Benítez; exigen justicia para la anestesióloga que denunció desabasto

Médicos y personal de salud se manifestaron esta tarde frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en apoyo a la doctora Belén Benítez López, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera e integrante del programa IMSS-Bienestar, quien fue despedida tras denunciar el desabasto de insumos y medicamentos en los hospitales públicos.

¿Por qué despidieron a la doctora Belén Benítez López?

La doctora Belén Benítez López, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera e integrante del programa IMSS-Bienestar, fue destituida de su cargo luego de denunciar la falta de insumos y medicamentos, así como las precarias condiciones laborales que enfrenta el personal médico en los hospitales públicos.

De acuerdo con versiones de sus compañeros y con legisladores de oposición, la medida aplicada por el IMSS-Bienestar, presentada oficialmente como una “sanción administrativa”, en realidad constituye una represalia directa por su participación en manifestaciones donde exigía atención urgente al desabasto que afecta a médicos y pacientes.

#Justicia | Despiden a doctora de @Tu_IMSS por denunciar falta de insumos; diputados exigen su restitución



Diputados de oposición están exigiendo la inmediata restitución de la Doctora Belén Benítez López, anestesióloga del #HospitalEnriqueCabrera del @IMSS_Bienestar, quien fue…

La doctora Benítez había alzado la voz en diversas ocasiones para visibilizar las carencias estructurales del sistema de salud y demandar mejores condiciones laborales para quienes integran el programa IMSS-Bienestar.

Su despido desató protestas de médicos y personal sanitario frente a la Secretaría de Gobernación, donde exigieron su reinstalación inmediata y el respeto a la libertad de expresión dentro del sector salud.

#AlMomento | Se registra un mitin afuera de la @SEGOB_mx en apoyo a la Dra. Belén Benítez López, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera del #IMSSBienestar en la #CDMX, destituida tras participar en protestas por mejores condiciones laborales y falta de insumos.…

Por su parte, diputados de oposición se sumaron al reclamo y solicitaron que el Gobierno Federal revise el caso y restituya a la doctora en su cargo, al considerar que su destitución representa una forma de castigo por defender los derechos del gremio médico y denunciar el desabasto que afecta a miles de pacientes.

Desabasto en salas y montañas de medicinas caducadas en el Hospital Pediátrico La Villa

En el Hospital Pediátrico la Villa del IMSS-Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero, almacena montañas de insumos que nunca llegaron a los pacientes.

Las cajas con los medicamentos tienen fecha de caducidad de abril y diciembre de 2024, y de febrero y septiembre de 2025. Según personal del hospital, almacenan leche caducada, medicamentos como la milrinona, glucosa, cloruro de potasio y sodio, así como medicamentos especializados.

"Repartieron el insumo y nos percatamos que unos tenían la fecha de caducidad borrada y otros no", dijo una persona anónima, del personal del Hospital Pediátrico de La Villa.