Entre lodo y gritos, corren a la alcaldesa de Álamo Temapache tras inundaciones

Corren a a alcaldesa de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, le gritaron, le lanzaron piedras y lodo en protesta por la molestia de la falta de presencia y respuesta de la presidenta municipal ante el desastre provocado por las inundaciones del 10 de octubre en el norte de Veracruz, donde este municipio fue uno de los más afectados.

Videos difundidos en redes sociales este miércoles 22 de octubre en redes sociales muestran el momento en que habitantes le lanzan lodo y la increpan mientras la presidenta municipal de Morena, intentaba dialogar con una mujer sobre los daños en la comunidad.

“¿Catorce días después te presentas?”, gritó una vecina, reclamando que la autoridad municipal no apareció durante los días más críticos de la emergencia.

Sin responder a los cuestionamientos, Arrieta Pardo se retiró caminando por un puente peatonal, mientras los pobladores le lanzaban más lodo y le gritaban que se fuera.

Dos semanas después del desastre, crece la inconformidad en Álamo

Álamo Temapache es uno de los 22 municipios veracruzanos más afectados por las inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos que dejaron devastada la región norte del estado.

A casi dos semanas del desastre, los daños aún son visibles y las familias damnificadas acusan falta de apoyo, retraso en la entrega de ayuda y abandono oficial.

El Gobierno Federal reportó hasta el 21 de octubre, con corte a las 8:30 de la noche, 35 personas fallecidas y 11 desaparecidas en todo el estado. En Álamo Temapache, se han confirmado dos muertes y seis personas no localizadas.

No es la primera vez que la alcaldesa de Álamo enfrenta reclamos

Esta no es la primera vez que Blanca Lilia Arrieta es señalada por la población desde el inicio de la emergencia. El pasado 16 de octubre, vecinos del ejido Pueblo Nuevo arrojaron escombros y basura frente a su casa, como forma de protesta por la decisión del ayuntamiento de usar un terreno de la colonia Niños Héroes como basurero provisional para los desechos de la inundación.

Los pobladores consideraron la medida una falta de respeto y un foco de infección para quienes intentan recuperarse del desastre.

Ambos casos reflejan el hartazgo de los habitantes ante la lenta respuesta por parte de la alcaldesa de Álamo tras el desastre natural. Aunque el municipio ha recibido apoyo de Protección Civil estatal y federal, los vecinos aseguran que la ayuda no ha llegado a todos los sectores afectados.

