¡Aguas! Fuertes lluvias en Veracruz causan desbordamiento de ríos e inundaciones

Las fuertes lluvias en Veracruz causadas por la tormenta tropical Priscilla han provocado el desbordamiento de varios arroyos y ríos del estado. Uno de ellos es el Río Tecolutla al norte de Veracruz, el cual se desbordó este jueves, inundando calles y diversas viviendas de Gutiérrez Zamora.

De acuerdo con el gobierno municipal, los efectos del crecimiento de los ríos también se deben al escurrimiento de agua proveniente del estado de Puebla.

Autoridades del municipio activaron el Plan DN-III-E en el municipio por elementos de Guardia Nacional y Defensa; además mantienen el monitoreo del desfogue de la Presa “La Soledad” el cual es el que regula los niveles del Río Tecolutla.

Igualmente, Protección Civil y la Seguridad Pública han comenzado la evacuación de domicilios en riesgo, también recomendaron a la población de zonas cercanas a acudir a albergues o buscar algún resguardo seguro.

🚨 PC refuerza la atención al temporal en el norte de Veracruz con 3 Puestos de Comando Regionales. 🌧️



⚠️ Mantente alerta y evita cruzar ríos o calles inundadas.

📞 Emergencias: 911



Más información: https://t.co/otdkOkAwJD pic.twitter.com/1srFjcsRuz — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) October 9, 2025

¿Seguirá lloviendo en Veracruz?

De acuerdo al Pronóstico Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán, ya que la Tormenta Tropical Priscilla seguirá su desplazamiento a la costa occidental y su circulación mantendrá los vientos y lluvias fuertes.

Los pronósticos del Golfo de México, zona donde se ubica Veracruz, indican cielo nublado con lluvias puntuales torrenciales con rachas de viento de hasta 40 km/h.

#AlMomento | La #TormentaTropical "Priscilla" se desplaza paralela a la costa occidental de Baja California Sur.



Aún provoca #lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en dicho estado.



Vía @conagua_clima https://t.co/VfXAwFawPx pic.twitter.com/T9Tx0HoKi2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

¿Va a llover este viernes 10 de octubre en México?

Debido a la presencia de dos tormentas tropicales en nuestro país (Tormenta Tropical Raymond y Tormenta Tropical Priscilla), el Gobierno de México prevé intensas lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, etc; lluvias fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Colima y Tabasco; y chubascos con lluvias en Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se recomienda tomar precauciones y consultar las páginas oficiales del gobierno para verificar qué medidas debe tomar dependiendo el estado de la república en el que se encuentre.