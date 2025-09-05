FOTOS: ¿Una roca estelar mexicana? NASA capta a asteroide con forma de cacahuate

Recientemente, los científicos han obtenido nuevas y detalladas imágenes de un objeto celestial catalogado como 1997 QK1, gracias al Radar del Sistema Solar de Goldstone, una instalación de la Red del Espacio Profundo de la NASA. Las 28 fotografías de radar, capturadas el 21 de agosto de 2025, revelan que este asteroide con forma de cacahuate orbita cerca de la Tierra.

Se estima que la longitud del asteroide es de unos 200 metros, y su período de rotación es de 4,8 horas. Un día antes de que se tomaran estas imágenes, el asteroide pasó por su punto más cercano a nuestro planeta, a una distancia aproximada de tres millones de kilómetros, lo que equivale a ocho veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Este evento marca la aproximación más cercana de 1997 QK1 a la Tierra en más de 350 años. Antes de estas observaciones realizadas en Goldstone, los detalles sobre este asteroide eran escasos.

Las nuevas imágenes, con una resolución de 7,5 metros, proporcionaron una visión sin precedentes de las características de su superficie. La estructura del asteroide se compone de dos secciones esféricas unidas, con una de ellas siendo el doble de grande que la otra.

A pesar de ser potencialmente peligroso, no representa una amenaza para el planeta a corto plazo

Ambas partes presentan depresiones que se extienden decenas de metros en profundidad. Por su configuración, 1997 QK1 es clasificado como un “binario de contacto”, un tipo de objeto del que Goldstone ha documentado ya varias docenas. Se ha observado que esta forma es común, ya que al menos el 15 % de los asteroides cercanos a la Tierra que superan los 200 metros de tamaño tienen una estructura similar.

A pesar de que el asteroide 1997 QK1 ha sido categorizado como potencialmente peligroso, no representa una amenaza para la Tierra en el futuro previsible. Las observaciones del radar de Goldstone han sido cruciales, ya que han reducido de manera significativa la incertidumbre sobre la distancia actual del asteroide y su trayectoria para las próximas décadas.

