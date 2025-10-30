VIDEO: ¡A golpes! Paciente agrede a guardias de seguridad del IMSS Tamaulipas; esto se sabe

En redes sociales comenzó a circular un video donde se observa a un paciente ser sometido por guardias de seguridad en el Hospital General Regional (HGR) No. 6 del IMSS en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La grabación pronto se viralizó y provocó indignación al creerse de que personal médico le habría negado la atención al joven, aunque la institución aclaró lo sucedido a través de un comunicado.

Difunden video de una pelea en el IMSS No 6 de Ciudad Madero, Tamaulipas

El video, de aproximadamente tres minutos, evidencia cómo guardias sujetan a un hombre, vestido con shorts y camisa negra, mientras él intenta defenderse golpeando y abofeteando a uno de los vigilantes.

Durante este tiempo, se observa que el personal intenta cerrar las puertas para evitar que se graben los hechos, o para que más gente entre.

Mientras los derechohabientes intentaban comprender lo que ocurría, en las imágenes se puede observar cómo el personal logra sujetar al joven por unos momentos, pero él vuelve a resistirse, y nuevamente vuelven a llover golpes.

Paciente exigía atención médica tras largas horas de espera

De acuerdo con testigos, el joven esperó varias horas en la clínica 6 de Madero y, al intentar ingresar a urgencias, fue sometido por vigilantes y personal médico, quienes lo tiraron al suelo.

Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas aclaró que los hechos ocurrieron la noche del 28 de octubre, cuando un paciente referido del Hospital Psiquiátrico ingresó al área de urgencias acompañado de un familiar.

Posteriormente, el hombre se retiró y regresó en estado alterado, mostrando una conducta agresiva hacia el personal de enfermería y seguridad.

🚨Escándalo en IMSS Tampico-Ciudad Madero: un sujeto intentó agredir a un guardia por demoras en urgencias. Médicos y enfermeras no son culpables; el colapso por falta de medicinas y personal es responsabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, Morena. #Tampico #Tamaulipas pic.twitter.com/PXMxUo87JE — 🎃Tampico Network👻Noticias Tendencia (@TampicoNetwork) October 29, 2025

Paciente lastima a enfermero durante la pelea en el IMSS No 6

Durante el altercado, un enfermero resultó con lesiones recibiendo atención médica inmediata. Además, se notificó a las autoridades de seguridad pública para brindar apoyo, según informaron autoridades.

El paciente, posteriormente, regresó nuevamente e intentó agredir al personal, pateando la puerta de acceso y rompiendo un cristal, sin lograr ingresar.

Más tarde, sus familiares acudieron al hospital y recibieron orientación sobre seguimiento médico, y finalmente el paciente fue estabilizado y recibió alta médica para continuar su tratamiento.

Ante ello, la dependencia informó que en todo momento se actuó conforme a los protocolos de seguridad, con el objetivo de proteger la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.