Hombre pierde la vida en el IMSS 67 de Nuevo León; fue abandonado y sin identificar

La muerte de un hombre en el Hospital General de Zona No. 67 del IMSS, ubicado en Apodaca, Nuevo León, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se informara que le negaron la atención médica.

Las imágenes mostraban a un hombre con los ojos cerrados y acostado en la sala de espera, lo que desató la indignación en redes. Aunque la institución aseguró que su enfermedad ya estaba en estado avanzado.

¿Qué pasó en el IMSS 67 de Apodaca, Nuevo León?

Según el IMSS, el paciente fue recibido por paramédicos a las 8:45 horas del 17 de octubre y de inmediato fue evaluado por el médico de triage.

Presentaba ictericia (piel amarillenta), desorientación y dificultad para cooperar, síntomas asociados con cirrosis avanzada y deterioro neurológico.

Durante su estancia, el personal médico aplicó soporte hídrico, medidas para controlar amonio, antibióticos profilácticos y vigilancia hemodinámica.

En ese tiempo, se recalcó que no se pudo tener contacto con la familia, hasta el 19 de octubre, donde se les informó lo ocurrido.

¿Quién era el hombre que murió en el IMSS 67?

El paciente, identificado en redes como Jaime Gómez, de 40 años y originario de Veracruz, llegó al hospital acompañado por una persona que lo dejó en la sala de espera, pero nunca regresó a brindar información.

Según internautas, Jaime llegó con los pies hinchados y se recostó en las bancas de espera por cansancio, sin recibir atención inmediata.

Pese a estas versiones, la dependencia aseguró que durante días el paciente permaneció sin ser identificado, aunque se mantuvieron pendientes de su situación hasta su muerte este domingo.

Polémica en el IMSS 67 de Nuevo León

Tan solo unas semanas antes, el 23 de septiembre, se registró otro hecho trágico en el mismo hospital, luego de que un hombre fuera atacado a balazos en calles de la colonia Lomas de la Paz, en Apodaca.

A pesar de que fue trasladado de emergencia al IMSS 67, minutos después perdió la vida al llegar al área de urgencias.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima, identificada como Francisco Guadalupe Camacho, presentaba al menos dos heridas de bala en el abdomen.

