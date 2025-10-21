Paciente golpea a doctora del IMSS en Baja California por presunto maltrato en urgencias

Una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue agredida físicamente por una paciente en el Hospital General de Subzona No. 26, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur. El hecho, ocurrido la tarde del 9 de octubre, fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se observa cómo la mujer golpea a la médica en plena área de urgencias; presuntamente, por un maltrato previo.

Captan agresión en área de urgencias de clínica del IMSS en Baja California

De acuerdo con los reportes, la agresión se registró alrededor de las 17:45 horas, cuando la paciente trasladada por paramédicos al área de Triage, comenzó a discutir con la doctora que la atendía.

En las imágenes colgadas en varias redes sociales se aprecia cómo la mujer la golpea mientras varias personas, entre ellas personal médico y de apoyo, intentan contenerla y piden asistencia del equipo de seguridad del hospital.

La profesional de la salud tuvo que recibir atención médica tras el ataque y posteriormente inició los procedimientos administrativos y legales correspondientes ante las autoridades competentes.

IMSS condena la agresión y respalda a la doctora

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó lo ocurrido y condenó cualquier forma de violencia dentro de sus unidades médicas. La institución expresó su respaldo total a la doctora afectada y reiteró su compromiso con la seguridad del personal y de los pacientes.

El IMSS también recordó que la atención médica en el área de urgencias se brinda bajo criterios clínicos y de prioridad, e hizo un llamado a mantener el respeto hacia los trabajadores de la salud que atienden de manera continua a la población.

En IMSS de Playa del Carmen también se desata violenta pelea

Este no es el único incidente reciente en hospitales del IMSS en México. En Playa del Carmen, el pasado 13 de octubre, comenzó a circular un video donde una doctora del Hospital General del IMSS agrede verbal y físicamente a la madre de un menor que había esperado más de tres horas por atención médica.

La grabación muestra cómo la situación escaló de una discusión a un enfrentamiento, luego de que la doctora reaccionara con enojo al percatarse de que estaban siendo grabadas; la madre pedía auxilio mientras denunciaba la demora en el servicio.