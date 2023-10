VIDEO: Paramédicos tiran de la camilla a un herido, poco después murió

Murió el hombre herido de bala que se cayó de la camilla cuando era trasladado al hospital por dos paramédicos, informaron la Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia este viernes 27 de octubre.

En redes sociales se volvió viral el video del momento en que los paramédicos tiraron de la camilla a un hombre que estaba herido de bala, delante de varios testigos.

En las imágenes se ve cómo los auxiliares cargaron al paciente, lo subieron a la camilla pero no lo sujetaron bien, después lo cargaron y lo llevaron a la ambulancia, cuando estaban a punto de meterlo al vehículo, el herido se resbaló y cayó al piso.

En el clip se escucharon los gritos de angustia de los testigos que estaban en el lugar: “agárelo, hermano” se escuchó que dijo uno de los hombres que presenció la escena.

Los paramédicos se apresuraron a levantarlo, acomodarlo en la camilla correctamente y atenderlo por si presentaba nuevas heridas.

¿Por qué murió el herido al que tiraron los paramédicos?

Sin embargo, las autoridades de Colombia explicaron que la muerte del hombre no tuvo nada que ver con la caída de la camilla, sino que perdió la vida a causa de la herida de bala que sufrió en un enfrentamiento entre pandillas.

Con la publicación del video, los internautas compartieron sus opiniones, algunos aseguraron que la caída pudo afectar más la salud del hombre, además del retraso que eso generó para que recibiera ayuda especializada.

Algunos incluso aseguraron que los hombres que lo trasladaban no parecían paramédicos, ya que parecía que no tenían experiencia al no haber asegurado correctamente al hombre para trasladarlo.