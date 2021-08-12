VIDEO: Por sequía, cruzan el río Paraná a pie desde Argentina

El río Paraná es el segundo más caudaloso de Sudamérica, después del Amazonas; sin embargo, la sequía provocó un drástico descenso de sus aguas y esto fue aprovechado por algunas personas que lo cruzaron a pie desde Argentina.

Este río mide unos cuatro mil 880 kilómetros, fluye desde Brasil, pasa por Paraguay y desemboca en Argentina, por lo que sirve de límite entre estos dos últimos países.

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Un video que circula en redes sociales muestra que al menos tres personas, con total calma, cruzaron desde Argentina a Paraguay, caminando entre las piedras del río Paraná, visibles por la falta de agua.

Estamos caminando sobre el lecho del río Paraná, es realmente muy triste la imagen, miren lo que queda de agua. Hoy todo mundo está paseando, horrorizado, sobre el majestuoso río.

Esa fue la descripción que hizo la mujer que grabó el video, un material que muestra las consecuencias de la sequía, presente desde hace dos años en esta zona divisoria.

El rio Parana hoy...que gran tristesa!! pic.twitter.com/DwnjeQKfrH — Sami!! 💚 es ley😍 La Campora Vte Lopez (@Sami25280250) August 10, 2021

La zona donde fue hecha la grabación corresponde al cruce de la isla de Caraguatay, en la ciudad de Montecarlo, en la provincia argentina de Misiones, un punto desde el que se puede llegar a Paraguay.

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de la provincia de Misiones, declaró hace unos días que en la zona hay una “emergencia hídrica”, por los efectos de la sequía en las cuencas del río Paraná y el Iguazú.

Bajo nivel de agua en el río Paraná no se veía desde 1944

El nivel de aguas bajas del río Paraná es, en promedio, de 2.30 metros; sin embargo, hace unos días su altura se ubicó en -32 centímetros (debajo del nivel del mar), el peor registro desde 1944, según medios internacionales.

“La tendencia descendiente del río continuará predominando en los próximos meses”, afirmó el Instituto Nacional del Agua (INA) de Argentina. Ante dicho escenario, pidió que se mantenga la captación de agua fluvial para consumo urbano.

En la cuenca del Paraná se encuentran algunas de las ciudades más pobladas de sudamérica, como São Paulo, Buenos Aires, Curitiba, Campinas y Rosario.

Debido a la sequía que afecta a por lo menos siete provincias argentinas, el presidente Alberto Fernández creó un Fondo de Emergencia Hídrica, por mil millones de pesos que se utilizarán, entre otras cosas, para asegurar el abasto de agua potable.

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