Viaje termina en la cárcel: Asaltan a taxista de app y continua el viaje hasta llegar a la Policía CDMX

En un acto de notable valentía y sangre fría, el conductor de un taxi por aplicación entregó a su propio asaltante con la policía, tras continuar el viaje como si nada hubiera pasado después de ser amagado y despojado de su dinero. El ladrón, un exconvicto con un largo historial delictivo, fue detenido en la colonia Niños Héroes, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo fue el asalto a taxista de app en CDMX?

De acuerdo con el reporte oficial, el chofer de la aplicación conducía su vehículo color negro cuando el pasajero que viajaba en el asiento trasero, un hombre de 32 años, lo amenazó con un objeto metálico para robarle su dinero en efectivo.

Lejos de entrar en pánico, el conductor mantuvo la calma y, tras entregar el dinero, continuó su ruta. Al llegar al cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Romero, vio a oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) que realizaban un patrullaje, se les acercó y les solicitó ayuda.

Con toda tranquilidad, les informó a los policías que el hombre que todavía se encontraba en su asiento de pasajero lo acababa de asaltar.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Derivado de los recorridos de seguridad para inhibir delitos de alto impacto en calles de @BJAlcaldia, policías de la #SSC detuvieron a un sujeto que, al parecer, asaltó al conductor de un taxi por aplicación, en calles de la colonia #NiñosHéroes.



Los… pic.twitter.com/rFL5r8E4tB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

Ladrón de la Benito Juárez ya ha estado preso cinco veces

Los oficiales le ordenaron al sospechoso que descendiera del vehículo y, en apego al protocolo, le realizaron una revisión. Le encontraron unas pinzas metálicas de electricista, que fueron el objeto con el que amagó al conductor, y el dinero en efectivo que la víctima reconoció como de su propiedad.

Tras un cruce de información, se confirmó la peligrosidad del detenido de 32 años: cuenta con cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y dos presentaciones ante el Ministerio Público, todas por el delito de robo en diversas modalidades entre los años 2011 y 2025.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Se espera que, al ser reincidente, pueda quedar encerrado mientras continúa su proceso.