VIDEOS | Inundación en Edomex ‘ahoga’ vecinos: “va a la mitad de las casas y sigue subiendo”

La fuerte lluvia de hoy en el Estado de México (Edomex) ha causado fuertes estragos en diversos puntos, lo que ha complicado la movilidad tras las inundaciones que comenzaron desde la tarde de este miércoles 3 de septiembre de 2025.

Esta tarde comenzó a reportarse que la lluvia provocó inundaciones en zonas como la Vía López Portillo, a la altura de la estación del Mexibús San Carlos, en San Cristóbal, esto en el municipio de Ecatepec.

Bajo el agua...



Se registra #inundación en la Vía López Portillo, a la altura de la estación del Mexibús San Carlos, en San Cristóbal, #Ecatepec https://t.co/auCnV4mvck pic.twitter.com/JJXDIS6KTM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Piden ayuda a autoridades; vecinos reportan que agua sigue subiendo

Vecinos de la zona de Valle de los Reyes, en el municipio de La Paz, compartieron con Fuerza Informativa Azteca (FIA), que debido a la lluvia de este día, las calles comenzaron a inundarse y el nivel del agua no ha bajado.

“Ya pedimos apoyo, pero nadie viene. Va a la mitad de las casas y sigue subiendo, desde las cinco nos inundamos y ve la hora”, comentó una habitante de la colonia.

Además, mencionó que por el lugar no se ha parado ninguna autoridad para brindarles ayuda ante esta situación e incluso expresó que aunque en otras ocasiones se ha inundado la zona, este miércoles fue más.

“Nos conectaron a la red de agua del Metro (de CDMX) y cuando ponen sus bombas para sacar el agua nos inundan”, dijo a FIA.

#IMPORTANTE | Vecinos de la zona de Valle de los Reyes, en el municipio de La Paz, en el #Edomex, compartieron con Fuerza Informativa Azteca que debido a la #lluvia, las calles comenzaron a inundarse y el nivel del agua no ha bajado.



📹Especialhttps://t.co/YqDzxPzdqH pic.twitter.com/CebpODDp5v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Encharcamientos se registran en Tultitlán y Coacalco

El Reporte Vial del Estado de México informó sobre un encharcamiento en el municipio de Tultitlán sobre las avenidas López Portillo y las Torres, provocando tráfico en la zona.

La zona que también estuvo afectada, de acuerdo con el reporte de las autoridades del Estado de México, es Coacalco, por encharcamientos en avenidas Mexiquense y Potrero de la Laguna.

La Comisión del Agua del Estado de México informó que se trabaja para bajar el nivel del agua en la Vía López Portillo, debido a las lluvias que se presentan este miércoles, pues la afectación se presentó en tres carriles.