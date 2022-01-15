Protestan en Viena contra la vacunación obligatoria por Covid-19

La policía de Viena, informó que cerca de 30 mil personas salieron a las calles de la capital de Austria para protestar contra los planes del gobierno de introducir la vacunación obligatoria contra el Covid-19 para todos, el próximo mes de febrero.

Los manifestantes se desplazaron por la avenida Ring para dirigirse al centro de Viena, donde gritaban lemas como "paz, libertad y soberanía" y "¡El gobierno debe irse!", mientras unos mil policías vigilaban.

En Viena, las protestas contras las restricciones de Covid-19 se han convertido recientemente en una práctica común de los sábados.

En noviembre del 2021, el gobierno de Viena anunció un cuarto confinamiento nacional y dijo que haría obligatorias las vacunas para todos los austriacos.

Austria podría ser el primer país en imponer la vacunación obligatoria

La siguiente semana, el parlamento de Austria votará sobre la vacunación obligatoria por el aumento de contagios impulsados por la variante del Covid-19 omicron, por la cual se han realizado varias restricciones en todo el mundo.

Dicha votación del mandato ha ocasionado gran debate, pero Austria podría ser el primer país de la Unión Europea en imponer la vacunación obligatoria, si se aprueba.

Sin embargo, según la revista Profil, el 51 por ciento de los encuestados se opone a la vacunación obligatoria que podría iniciar en el mes de febrero, de los cuales el 34 por ciento estaba en contra de la vacunación obligatoria en general y el 17 por ciento quería esperar.

En cuanto a los que están a favor de la vacunación obligatoria a partir de febrero, según la encuesta, solo son el 45 por ciento de los austriacos.

En cuanto a Latinoamérica, en diciembre de 2021, Ecuador declaró la vacunación obligatoria debido al aumento de contagios por Covid-19, mientras que Italia, el 6 de enero, ordenó la vacunación obligatoria para adultos mayores de 50 años para frenar los casos de coronavirus.

