Impresionante impacto en VIDEO: Camioneta choca contra camión en Vietnam; hay 8 heridos
UNna camioneta con más de una docena de pasajeros chocó contra un camión de riego en una autopista en Hanói, Vietnam; el impacto quedó captado en video.
Un impresionante choque en una autopista en Vietnam quedó captado en video, después de que dos cámaras al interior de la camioneta de pasajeros lograran grabar lo sucedido.
El siniestro sucedió la mañana del 15 de septiembre de 2025, cuando la vagoneta circulaba en la autopista Phap Van - Cau Gie, en la provincia de Hanói, se acercó a una intersección y terminó por impactarse contra un camión de riego.
VIDEO: Así chocó camioneta en Vietnam contra camión
Cámaras al interior de la camioneta que llevaba a 16 pasajeros muestran el momento del desastre. En un momento, la camioneta va circulando por la autopista, con el conductor viendo la carretera y se ajustó los lentes. Detrás, los pasajeros van sentados, algunos con cubrebocas y otros más durmiendo, cuando sucede el desastre.
Cam ghi lại trên xem Hoàng Công vụ TN trên cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ. “Mỗi chuyến đi, mỗi con đường đều mang theo yêu thương của gia đình.— Tran Hoang Nam (@tranhoangnamtg) September 15, 2025
Hãy lái xe an toàn, vì phía sau tay lái là cả gia đình bạn." pic.twitter.com/T42Yei15zI
Las imágenes pasan a ser oscuras, señal de que ocurrió el impacto. Los pasajeros salen volando y terminan esparcidos por toda la imagen.
Otro video de una cámara colocada en el parabrisas muestra cómo la camioneta se va acercando peligrosamente hacia el camión de riego, hasta que el impacto es inevitable y termina por chocar contra la parte trasera de la pesada unidad.
Aunque no se ve en las imágenes, el choque también afectó a un automóvil de color azul, el cual se desvió hacia la cuneta. El camión tenía las luces de advertencia, por lo que las autoridades locales ya investigan las causas del accidente.
Cam hành trình của xe bán tải đi phía sau xe khách 16c, ghi lại toàn cảnh vụ va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay pic.twitter.com/6LSggN69IF— Tran Hoang Nam (@tranhoangnamtg) September 15, 2025
Al lugar acudieron agentes del Departamento de Policía de Tránsito de Vietnam para comenzar con las pesquisas, atender la emergencia y desviar la circulación. El accidente, a pesar de lo aparatoso, dejó ocho lesionados, uno de ellos grave.
¿Cómo evitar accidentes en la carretera?
Conducir por carretera representa una gran responsabilidad y más si se llevan a pasajeros a bordo. Al estar frente al volante es necesario respetar los límites de velocidad, no intentar rebasar por la derecha o detenerse en curvas, evitar obstruir carriles que ponen en riesgo la seguridad al conducir y obedecer siempre las señales de tránsito.
También es recomendable evitar distracciones al conducir, como usar el teléfono celular. No beber alcohol o tomar estupefacientes y evitar manejar cuando se está cansado son otras formas de prevenir accidentes en la carretera.