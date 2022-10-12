El análisis de unas piezas de madera reveló que los vikingos se le adelantaron a Cristóbal Colón, al llegar 500 años antes de que el navegante pisara América por primera vez.

De acuerdo con un estudio de la revista Nature, los primeros asentamientos europeos en el continente americano datan del año 1021 d.C, es decir, de hace mil años.

“La exploración transatlántica tuvo lugar siglos antes del cruce de Cristóbal Colón. La evidencia física de la presencia europea temprana en América se puede encontrar en Terranova, Canadá”, precisó la investigación.

Los expertos hicieron pruebas de radiocarbono en las piezas descubiertas en el parque arqueológico de Terranova, los resultados indicaron que era el registro más antiguo que se conoce hasta ahora, sobre europeos en el continente americano.

El grupo de investigadores, encabezado por Michel Dee y Margot Kuitems, señaló que los resultados proporcionan “un punto de enlace para futuras investigaciones sobre las consecuencias de la actividad transatlántica, como el intercambio de información genética y patologías”.

An ancient solar storm helps pinpoint when Vikings lived in the Americas, and using magnets to deftly move non-magnetic metals. https://t.co/ANVkEtRRmn — nature (@Nature) October 20, 2021

Metal, clave para saber que vikingos llegaron antes que Colón

Los vikingos se asentaron en L’Anse aux Meadows, un sitio arqueológico que utilizaron como campamento base desde el que partían para explorar zonas más al sur del continente.

Hasta ahora no se conocía con exactitud la fecha del asentamiento; sin embargo, el estudio utilizó la espectrometría de masas con acelerador de alta precisión, en combinación con pruebas de carbono-14, para obtener “resultados exactos” sobre una serie de objetos vikingos.

Las piezas de madera que se analizaron fueron encontradas en lo que se cree era una estación para reparar barcos, proceden de dos especies diferentes de árboles y fueron cortadas con hojas de metal, un material que las poblaciones locales de América no conocían.

Metal, elemento clave para saber que los vikingos llegaron antes que Colón|Pexels.

Según el estudio, “el resultado del año de corte, 1021, constituye la única fecha segura para la presencia de los europeos al otro lado del Atlántico antes de los viajes de Cristóbal Colón”.

Esta datación actúa como un nuevo punto de referencia en el conocimiento europeo de América y la prueba más antigua del año en el que la migración humana había rodeado el planeta.

Como parte de la investigación se tomó en cuenta una tormenta solar ocurrida entre los años 992 y 993, la cual aumentó el carbono atmosférico. Los científicos concluyeron que todas las piezas se talaron en 1021, porque “muestran un descenso de carbono en la madera, que estaba creciendo 29 años antes, justo cuando se produjo el evento de rayos cósmicos”.

El primer desembarco de Cristóbal Colón en América ocurrió el 12 de octubre de 1492, mientras navegaba con tres barcos en busca de la India, pero llegó a la isla de Guanahaní, bautizada con el nombre de San Salvador.

El estudio de Nature reveló una fecha segura de un asentamiento de vikingos en América, ya que hasta ahora no hay evidencias exactas sobre otra ocupación nórdica en el continente.