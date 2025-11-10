“El Forest”, tras las rejas: acusado del homicidio de dos menores de edad en Sonora

En Ciudad Obregón, Sonora, las autoridades detuvieron a Adrián “N”, conocido como “El Forest”, de 22 años, acusado de homicidio, y tentativa de homicidio luego de participar en un ataque armado donde murieron dos menores de edad y otros cinco resultaron heridos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el joven fue vinculado a proceso por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como por tentativa de homicidio en agravio de menores de edad.

Catean casa del presunto asesino de menores de edad en Sonora y encuentran armas

El sujeto fue capturado el 8 de noviembre por agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), tras una orden de aprehensión emitida por un juez. Posteriormente, se realizó un cateo en su domicilio, ubicado en la colonia Las Fuentes, donde aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores para fusil AR-15, una piernera táctica y un teléfono celular. Todo fue integrado como evidencia en la investigación.

Vinculan a proceso a “El Forest” por homicidio de dos menores en Ciudad Obregón



Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los cargos y logró que el juez dictara prisión preventiva justificada, además de fijar el plazo para continuar con la investigación complementaria.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 4 de octubre, cuando “El Forest” y sus cómplices presuntamente atacaron a varios adolescentes en un domicilio ubicado en la colonia Posada del Sol, esquina con Santa Martina y San Eligio. El tiroteo dejó dos víctimas mortales y cinco lesionadas; gracias a la rápida atención médica, los heridos lograron sobrevivir.

Crece la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), basados en las Estadísticas de Defunciones Registradas 2000-2024 del INEGI, 1,338 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron asesinados en 2024: 254 mujeres y 1,085 hombres.

Esto significa que 3.4 de cada 100 mil menores en ese rango de edad murieron por agresiones, una tasa superior a la de homicidios de toda la población en Turquía durante 2023 (3.2).

La situación ha empeorado en las últimas dos décadas: la tasa de muertes violentas en menores de edad aumentó de 2.2 a 3.4 por cada 100 mil entre 2000 y 2024. Desde 2009, cada año se registran más de mil homicidios infantiles en el país, una cifra alarmante que refleja el impacto de la violencia en las infancias mexicanas.