Detienen a pareja por feminicidio de niña de 4 años en Zuazua, Nuevo León

La menor de cuatro años fue hallada sin vida en Zuazua; autoridades confirman feminicidio y maltrato infantil.

Escrito por: Oscar Morales
Una pareja fue detenida en Nuevo León por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una niña de cuatro años, quien fue encontrada sin vida el pasado 2 de septiembre en una vivienda de la colonia Misión de Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alan “N”, de 36 años, y Rosa Aurora “N”, de 28, quienes enfrentan cargos por feminicidio y maltrato infantil. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron la orden de aprehensión, mientras la vivienda permanece bajo custodia para esclarecer lo sucedido.

Investigaciones revelan violencia de género y maltrato infantil

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la víctima presentaba lesiones severas en cráneo, tórax y abdomen, así como signos compatibles con síndrome de maltrato infantil.

En su declaración inicial, el padrastro de la menor afirmó que la niña había caído de un árbol; sin embargo, las pruebas forenses descartaron esa versión. Las investigaciones revelaron que las agresiones comenzaron desde el 18 de agosto y fueron incrementando en severidad hasta provocarle la muerte dos semanas después.

Actualmente, ambos detenidos se encuentran internos en Centros de Reinserción Social Estatales y quedaron a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

Nuevo León, en el lugar 12 por homicidio infantil en 2025

Entre enero y mayo de 2025 se registraron 332 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en México, una disminución en comparación con los 385 casos del mismo periodo en 2024.

Los estados con mayor incidencia en homicidios infantiles este año son Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, mientras que Nuevo León ocupa el lugar 12 a nivel nacional, situación que mantiene en alerta a autoridades y organizaciones civiles que exigen reforzar estrategias de protección para menores.

Posibles sanciones por feminicidio y maltrato infantil

En México, el delito de feminicidio está contemplado en el artículo 325 del Código Penal Federal, con una pena de 40 a 70 años de prisión y multas de hasta mil días. Además, el maltrato infantil puede sancionarse con penas de 3 a 10 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones.

De confirmarse la responsabilidad de la pareja, ambos enfrentarían cargos que podrían acumularse, así como la pérdida de derechos parentales y sanciones económicas.

