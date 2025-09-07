Detienen a pareja por feminicidio de niña de 4 años en Zuazua, Nuevo León

Una pareja fue detenida en Nuevo León por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una niña de cuatro años, quien fue encontrada sin vida el pasado 2 de septiembre en una vivienda de la colonia Misión de Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alan “N”, de 36 años, y Rosa Aurora “N”, de 28, quienes enfrentan cargos por feminicidio y maltrato infantil. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron la orden de aprehensión, mientras la vivienda permanece bajo custodia para esclarecer lo sucedido.

Investigaciones revelan violencia de género y maltrato infantil

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios, la víctima presentaba lesiones severas en cráneo, tórax y abdomen, así como signos compatibles con síndrome de maltrato infantil.

En su declaración inicial, el padrastro de la menor afirmó que la niña había caído de un árbol; sin embargo, las pruebas forenses descartaron esa versión. Las investigaciones revelaron que las agresiones comenzaron desde el 18 de agosto y fueron incrementando en severidad hasta provocarle la muerte dos semanas después.

Actualmente, ambos detenidos se encuentran internos en Centros de Reinserción Social Estatales y quedaron a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

Nuevo León, en el lugar 12 por homicidio infantil en 2025

Entre enero y mayo de 2025 se registraron 332 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en México, una disminución en comparación con los 385 casos del mismo periodo en 2024.

Los estados con mayor incidencia en homicidios infantiles este año son Guanajuato, Michoacán y Sinaloa, mientras que Nuevo León ocupa el lugar 12 a nivel nacional, situación que mantiene en alerta a autoridades y organizaciones civiles que exigen reforzar estrategias de protección para menores.

Posibles sanciones por feminicidio y maltrato infantil

En México, el delito de feminicidio está contemplado en el artículo 325 del Código Penal Federal, con una pena de 40 a 70 años de prisión y multas de hasta mil días. Además, el maltrato infantil puede sancionarse con penas de 3 a 10 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de las lesiones.

De confirmarse la responsabilidad de la pareja, ambos enfrentarían cargos que podrían acumularse, así como la pérdida de derechos parentales y sanciones económicas.