Justicia en Sonora: 30 años de cárcel para una pareja por homicidio infantil contra su propio hijo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que Thamara Alejandra “N” y Francisco Javier “N” fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno por el delito de homicidio infantil. El fallo se logró tras acreditar la responsabilidad de ambos mediante pruebas contundentes presentadas ante el juez.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 21 y 22 de septiembre de 2021, días posteriores al nacimiento de su hijo. Se demostró que los sentenciados omitieron los cuidados básicos indispensables para la supervivencia del recién nacido, lo que provocó su muerte.

Hallazgo del menor sin vida en Hermosillo

El 24 de septiembre de 2021, autoridades localizaron el cuerpo del bebé dentro de una bolsa de plástico en un camino de terracería en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Hermosillo. Posteriormente, mediante las indagatorias, se identificó a los padres como los responsables del hecho, iniciando así el proceso penal que concluyó con la sentencia condenatoria. Ambos ya cumplen su condena en un Centro de Reinserción Social de Sonora, de acuerdo con lo informado por la FGJES.

Hermosillo, Sonora, 19 de agosto de 2025.- Tras acreditar ante el Juez por medio de un sólido caudal probatorio la responsabilidad de Thamara Alejandra “N” y Francisco Javier “N” por el delito de… pic.twitter.com/k1KLGfqarx — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 19, 2025

La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la infancia y con la aplicación de la justicia en casos de violencia infantil y homicidio de menores, un problema que sigue afectando a diferentes estados del país.

Cifras de homicidio infantil en México

El homicidio infantil es una problemática que ha encendido las alertas en la sociedad y en organismos de derechos humanos.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de enero a julio de 2025 se han registrado 683 homicidios de personas de entre 0 y 17 años en todo el país.

En este panorama, Sonora suma 24 casos, colocándose en la posición número 22 a nivel nacional, una cifra que refleja la urgencia de reforzar políticas públicas, programas de prevención y atención a la niñez.