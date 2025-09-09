Madre detenida en Yucatán acusada de matar a su propia hija de 4 años

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su propia hija de cuatro años en el municipio de Ixil, Yucatán. Andrea Osiris “N”, de 29 años fue arrestada el lunes 08 de septiembre luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI) ejecutaran una orden de aprehensión girada por un Juez de Control.

¿Cómo ocurrió el homicidio de la pequeña en Ixil, Yucatán?

Según las investigaciones, el crimen ocurrió el pasado 31 de agosto en el domicilio de la mujer en Ixil. Autoridades señalaron que Andrea habría asfixiado a su hija cubriéndole las vías respiratorias hasta causarle la muerte. La autopsia confirmó que la causa fue asfixia mecánica por sofocación.

Andrea Osiris “N”, de 29 años, originaria del municipio de Conkal y avecindada en Ixil, fue detenida ayer, acusada de privar de la vida a su hija de cuatro años de edad.



Después del ataque, la mujer se autolesionó y tuvo que ser trasladada a un hospital, donde permaneció bajo custodia. Tras su recuperación, fue puesta a disposición del juez que ordenó su detención.

La acusada enfrenta cargos por homicidio calificado en razón de parentesco, uno de los delitos más graves en el Código Penal de Yucatán.

Posibles sanciones para el homicidio calificado en razón de parentesco

El Código Penal del Estado de Yucatán establece que el homicidio calificado en razón de parentesco puede castigarse con prisión de 30 a 50 años. Además, al tratarse de un delito considerado grave, no existe la posibilidad de libertad bajo fianza.

En casos como este, los jueces también pueden imponer sanciones adicionales, como la pérdida de la patria potestad sobre otros hijos, si los hubiera, y restricciones a los derechos familiares.

México: homicidios infantiles que llenan estadios

El asesinato de esta niña ocurre en un país donde la violencia infantil sigue siendo alarmante. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y cifras del SESNSP, entre enero y mayo de 2025 fueron asesinadas 958 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.

De estas víctimas, 206 eran mujeres y 752 hombres, lo que representa una ligera disminución del 4.5% respecto al mismo periodo de 2024. Los estados con más homicidios de menores son Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, que concentran 3 de cada 10 casos.

Entre enero de 2015 y mayo de 2025, 26 mil 253 menores fueron asesinados en México. Esta cifra supera la capacidad total de la Arena Ciudad de México. Tan solo las niñas víctimas (6 mil 351) llenarían casi cuatro veces el Palacio de Bellas Artes.

Durante la actual administración federal, iniciada en octubre de 2024, se han registrado mil 633 homicidios de menores, es decir, un promedio de 6.7 asesinatos infantiles al día.