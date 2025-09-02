Caos y pánico tras violentos ataques carreteros en Tabasco

Delincuencia no da tregua; Tabasco inicia septiembre con jornada violenta. La escalada de violencia sigue imparable en el estado, pues, durante el arranque de mes, grupos criminales armados registraron al menos dos ataques carreteros y el robo de un vehículo que fue incendiado; las acciones ocurrieron en los tramos de ‘Villahermosa-Cárdenas’ y ‘Villahermosa-Teapa'.

Ataques carreteros y ejecuciones desatan caos en Tabasco

El arranque de mes estuvo marcado por una jornada de extrema violencia que dejó un saldo de personas asesinadas, heridos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados. Los hechos ocurrieron en distintos tramos carreteros donde grupos armados sembraron el caos y obligaron a la movilización inmediata de las fuerzas de seguridad.

El primer ataque se registró sobre la carretera ‘Villahermosa-Cárdenas', donde hombres armados dispararon contra un vehículo, asesinando a una persona y dejando a otra herida.

Durante su huida, los sicarios arrojaron ponchallantas en ambos sentidos de la vía, lo que provocó que decenas de automovilistas quedaran varados y algunos transportistas sufrieran daños en sus unidades. La escena generó tensión entre los conductores, que buscaban ponerse a salvo en medio del operativo policiaco.

Casi de forma simultánea, otro ataque fue reportado en el kilómetro 23 de la carretera Villahermosa-Teapa. Allí, un grupo de criminales interceptó a un automovilista, lo despojó de su unidad y posteriormente le prendió fuego en plena vía. La columna de humo negro alarmó a pobladores y obligó al despliegue de elementos de la Guardia Nacional y policías estatales.

🚨 #NoEsNormal la violencia registrada en #Tabasco



Ataques carreteros en Villahermosa-Cárdenas: 1 muerto, 1 herido; sicarios usaron poncha llantas para escapar.



Ataque en Villahermosa-Teapa: automovilista despojado e incendio del vehículo.



La información en #HechosAM pic.twitter.com/woqOtQTLnR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025

De manera preliminar, las autoridades confirmaron al menos tres personas ejecutadas en diferentes puntos del estado durante este lunes. Asimismo, se informó de la detención de dos sospechosos, uno vinculado con los asaltos y otro sorprendido mientras arrojaba ponchallantas.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado implementó retenes y patrullajes especiales en las zonas afectadas para tratar de devolver la calma a los ciudadanos.

Ola de violencia imparable en Tabasco

Durante el último reporte mensual, las autoridades confirmaron que en agosto fueron asesinadas al menos 36 personas en Tabasco, lo que equivale a más de un homicidio por día.

Tan solo en la última semana del mes se contabilizaron ocho crímenes, de los cuales cuatro ocurrieron entre jueves y viernes en distintas colonias y rancherías de Villahermosa.

Las cifras reflejan la violencia que golpea al estado en medio de la disputa entre grupos del crimen organizado, mientras las autoridades insisten en que sus operativos comienzan a generar resultados.