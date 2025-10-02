Logo InklusionSitio accesible
¡Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro CDMX! Retrasos y avance de trenes hoy 2 de octubre 2025

Se anunció el cierre de las estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro CDMX; conoce las alternativas para dirigirte al centro este jueves 22 de octubre.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Felipe Vera
Metro CDMX hoy 2 de octubre 2025: Cierre en Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez; retrasos y avance de trenes
Metro CDMX hoy 2 de octubre 2025: ¿Qué pasa?|FIA

¡Toma precauciones! El Metro CDMX anunció el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1 y 2 para este jueves 2 de octubre 2025.

Si vas a la zona centro se recomiendan las siguientes alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

Fuerza Informativa Azteca avance de trenes y las líneas con retrasos de este medio de transporte.

EN VIVO

¡Más de 10 minutos de espera! Retrasos en la Línea 8

Reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 8; aseguran estar detenidos en Apatlaco.

Autoridades aseguran que ya se agiliza el avance de trenes.

Retrasos en la Línea A, ¿qué pasa?

Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran esperar por más de 15 minutos; piden agilizar el avance de trenes.

La marcha lenta es provocada por el retiro de un tren en revisión.

Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez

Anuncian cierre de Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1 y 2 hasta nuevo aviso.

Para dirigirse a la zona centro utiliza las siguientes alternativas:

  • Allende, Línea 2
  • Merced, Línea 1
  • San Juan de Letrán, Línea 8
  • Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

