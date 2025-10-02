¡Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro CDMX! Retrasos y avance de trenes hoy 2 de octubre 2025
Se anunció el cierre de las estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro CDMX; conoce las alternativas para dirigirte al centro este jueves 22 de octubre.
¡Toma precauciones! El Metro CDMX anunció el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1 y 2 para este jueves 2 de octubre 2025.
Si vas a la zona centro se recomiendan las siguientes alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.
Fuerza Informativa Azteca avance de trenes y las líneas con retrasos de este medio de transporte.
EN VIVO
¡Más de 10 minutos de espera! Retrasos en la Línea 8
Reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 8; aseguran estar detenidos en Apatlaco.
Autoridades aseguran que ya se agiliza el avance de trenes.
Buen día. La Línea 8 se encuentra brindando servicio en todas sus estaciones. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025
Retrasos en la Línea A, ¿qué pasa?
Usuarios reportan retrasos en la Línea A, aseguran esperar por más de 15 minutos; piden agilizar el avance de trenes.
La marcha lenta es provocada por el retiro de un tren en revisión.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025
Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez
Anuncian cierre de Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1 y 2 hasta nuevo aviso.
Para dirigirse a la zona centro utiliza las siguientes alternativas:
- Allende, Línea 2
- Merced, Línea 1
- San Juan de Letrán, Línea 8
- Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8
#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y…— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/niCTuVPZB4— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025