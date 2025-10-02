¡Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro CDMX! Retrasos y avance de trenes hoy 2 de octubre 2025

¡Toma precauciones! El Metro CDMX anunció el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 y Pino Suárez de la Línea 1 y 2 para este jueves 2 de octubre 2025.

Si vas a la zona centro se recomiendan las siguientes alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

