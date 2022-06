¡Vivir sin agua! Hasta en 180 pesos un garrafón en Juárez, Nuevo León

Sin bañarse, sin poder lavar enseres o ropa y sin agua para el baño, así es vivir sin agua; una pesadilla para los habitantes de la colonia Zíndaro en el Sector Victoria, en Juárez, Nuevo León, en donde un garrafón de 30 litros ya les cuesta hasta 180 pesos.

La señora Elizabeth Castillo está decepcionada con la falta del suministro, pues desde hace más de cinco días que no tienen agua.

“Ya desde el día viernes hemos estado batallando esperando, el jueves teníamos agua, está bien juntamos la necesaria como nos indicaron; de que no creen pánico, no llenen mil botes, lo hicimos el viernes esperamos, el sábado perdón y fue de nuestra sorpresa ya no había nada de agua. Tenemos niños chiquitos que obviamente se encsucian cada cinco minutos, hay adultos mayores, hay una vecina en silla de ruedas que no pudo presentarse y ella también dice, me tengo que bañar y no me baño, necesito el agua”, indica doña Elizabeth.

Hasta comprar un garrafón cuesta más de 180 pesos, dice.

“Ir a capear el agua en lo que viene siendo las cisternas, irnos a bañar a casa de otros familiares, irnos a juntar agua a otras colonias, es lo que se hace... En la tienda ya se la están bañando valen 180 el garrafón con agua y si quieres el puro líquido vale 86 pesos pero pues es algo injusto que pues a veces la necesidad o sea no hay para comprarlo”, relata indignada.

Su vecina Abigail Ramón, vive a una calle de distancia, cumplieron una semana ya sin el líquido.

“Pero lo que viene siendo Zempoala y Zumpango no nos llega el agua, no hay presión y cuando nos llega, nos llega en la parte de atrás o en el medidor hay que estarla capeando y estarla juntando. En Zempoala tenemos niños con discapacidad que ocupan el agua porque pues sí es necesaria”.

Aparte, les cobran el agua

Por si fuera poco, el recibo del agua ya llegó y con aumento, denuncian los habitantes.

“De un mes son mil 322 pesos del agua aquí viene, me está llegando por mes 926 pesos de agua y yo nada más pagaba, aquí está 64 pesos del mes del agua, en total ahorita ya voy a pagar dos mil 480 pesos de agua y fui al agua fui a Agua y Drenaje y me dijeron que había subido el agua”, relató una señora.

Apenas el martes les llevaron una pipa pero con agua tratada y bajo engaños los convencieron de consumirla con solo hervirla.

Los colonos mencionaron que también llamaron a Agua y Drenaje de Monterrey para solicitar el apoyo de una nueva pipa, sin embargo, siguen sin ser atendidos.