Wall Street cae; aumento de bonos en EU afecta acciones de crecimiento

Los principales índices de Wall Street caía el lunes, ya que el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense afectaba a las acciones de crecimiento en medio de perspectivas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria, así como por temores de una fuerte desaceleración económica en China.

¿Cómo cotizan los principales índices de Wall Street hoy 9 de mayo?

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 461.80 puntos, o un 1,43%, a 32.424,54 unidades.

El índice S&P 500 bajó 87,02 puntos, o un 2,11%,a 4.035,14 unidades.

Mientras que el Nasdaq Composite cedió 342,14puntos, o un 2,83%, a 11.803,33 unidades.

Los 11 principales sectores del S&P declinaban en las operaciones de media mañana en Nueva York.

Sector energético sede tras datos débiles de China

El sector energético cedió un 3.4%, ya que los precios del petróleo perdían más de un 2% por los débiles datos de China y el endurecimiento de los confinamientos en Shanghái, que acentuaban los temores de que la economía mundial se encamine hacia una recesión.

El Nasdaq, de gran peso tecnológico, restaba un 3.4%, mientras que el referencial S&P 500 tocó su nivel más bajo en un año, ya que los valores de mega capitalización Microsoft Corp, Amazon.com, Apple Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms y Tesla Inc se desplomaban entre un 2.3% y un 3.2%.

Rendimiento de bonos preferenciales operaba a 3.2%

El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años operaba al 3.12% tras alcanzar sus máximos desde noviembre de 2018 a principios de sesión, entre el desconcierto de los inversores por las expectativas de alzas de las tasas de interés.

“El mercado está centrado en las tasas de interés a largo plazo. Cuanto más suben, más temen una recesión o una economía de estanflación”, expresó Christopher Grisanti, de MAI Capital Management en Cleveland. “El miedo se ha hecho tan grande que se está vendiendo todo”.

Los valores de crecimiento centrados en la tecnología han sido los más afectados por las ventas este año, ya que sus rendimientos y valoraciones se descuentan más cuando los retornos aumentan .

El Nasdaq registró el viernes su quinta pérdida semanal consecutiva, su mayor racha de pérdidas desde el cuarto trimestre de 2012.

Con información de Reuters.