¿Qué países te permiten trabajar con una Working Holiday Visa si eres mexicano?

En la época actual las posibilidades de irte a vivir al extranjero se han vuelto más accesibles, ya que diversos países hacen convocatorias para que puedas trabajar en su industria, una opción es mediante la Working Holiday Visa; checa en qué consiste y qué países te reciben si eres mexicano.

Actualmente, los mexicanos cuentan con diversos programas para viajar a otras partes del mundo, desde becas de investigación, maestrías, intercambios académicos y hasta trabajar en empresas transnacionales, pero, ¿a qué países podrías viajar en caso de ser beneficiario de la Working Holiday Visa?

¿Qué es la Working Holiday Visa?

La Working Holiday Visa da la oportunidad de trabajar durante un año completo en el país de elección, no obstante, es importante resaltar que es el único apoyo que ofrecen, pues el objetivo es que al comenzar a laborar, la persona genere ingresos y pueda pagarse el hospedaje y conocer otros países.

El visado otorgado es limitado, por lo que, en caso de aplicar a la convocatoria es necesario informarse bien sobre cuántas plazas hay y cuál es la mejor manera de obtener un lugar, ya que califican más de cinco mil personas y el cupo se agota en cuestión de minutos.

Requisitos para obtener la Working Holiday Visa

Los requisitos cambian según el país de destino, aunque en la mayoría de los casos hay disposiciones generales que se deben cumplir por todos los solicitantes.

Algunos de los requisitos para obtener la Working Holiday Visa son:



Tener entre 18 y 29 años de edad

No haber participado previamente

Contar con pasaje aéreo de vuelta a México

Contratar un seguro médico

Realizar pruebas antes del registro

No viajar con terceras personas



¿Qué países te permiten trabajar con una Working Holiday Visa como mexicano?

Actualmente, los países que dan la oportunidad de trasladarte un año para trabajar como mexicano son Canadá, Nueva Zelanda y Francia, no obstante, cada uno te brinda diferentes oportunidades para aprovecharlo de la menor manera.

Estos son algunos detalles de los países que aceptan mexicanos con la Working Holiday Visa:

