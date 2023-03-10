¿Qué países te permiten trabajar con una Working Holiday Visa si eres mexicano?
El programa Working Holiday Visa le da la oportunidad a los mexicanos de trabajar durante un año en otro país con el objetivo de conocer otra cultura.
En la época actual las posibilidades de irte a vivir al extranjero se han vuelto más accesibles, ya que diversos países hacen convocatorias para que puedas trabajar en su industria, una opción es mediante la Working Holiday Visa; checa en qué consiste y qué países te reciben si eres mexicano.
Actualmente, los mexicanos cuentan con diversos programas para viajar a otras partes del mundo, desde becas de investigación, maestrías, intercambios académicos y hasta trabajar en empresas transnacionales, pero, ¿a qué países podrías viajar en caso de ser beneficiario de la Working Holiday Visa?
¿Qué es la Working Holiday Visa?
La Working Holiday Visa da la oportunidad de trabajar durante un año completo en el país de elección, no obstante, es importante resaltar que es el único apoyo que ofrecen, pues el objetivo es que al comenzar a laborar, la persona genere ingresos y pueda pagarse el hospedaje y conocer otros países.
El visado otorgado es limitado, por lo que, en caso de aplicar a la convocatoria es necesario informarse bien sobre cuántas plazas hay y cuál es la mejor manera de obtener un lugar, ya que califican más de cinco mil personas y el cupo se agota en cuestión de minutos.
Requisitos para obtener la Working Holiday Visa
Los requisitos cambian según el país de destino, aunque en la mayoría de los casos hay disposiciones generales que se deben cumplir por todos los solicitantes.
Algunos de los requisitos para obtener la Working Holiday Visa son:
- Tener entre 18 y 29 años de edad
- No haber participado previamente
- Contar con pasaje aéreo de vuelta a México
- Contratar un seguro médico
- Realizar pruebas antes del registro
- No viajar con terceras personas
¿Qué países te permiten trabajar con una Working Holiday Visa como mexicano?
Actualmente, los países que dan la oportunidad de trasladarte un año para trabajar como mexicano son Canadá, Nueva Zelanda y Francia, no obstante, cada uno te brinda diferentes oportunidades para aprovecharlo de la menor manera.
Estos son algunos detalles de los países que aceptan mexicanos con la Working Holiday Visa:
- Canadá: El país de la hoja de maple brinda dos opciones para trabajar, la primera es mediante la Working Holiday Visa, misma que te da la oportunidad de laborar un año. La segunda opción va enfocada en jóvenes profesionales que quieran emplearse en sus campos de experiencia.
- Nueva Zelanda: Para los mexicanos representa una de las mejores oportunidades ser aceptado en dicha nación, pues si trabajas en la industria del kiwi, existe la posibilidad de extender la visa por tres meses más. Una de las contras es que el cupo está limitado a 200 personas.
- Francia: En el país europeo el cupo se amplía a 300 personas, no obstante, es indispensable viajar solo, pues el permiso anual sólo es para una persona.
🚨 UK NZ WORKING HOLIDAY SCHEME UPDATE 🚨— NZ High Commission in London (@NZinUK) March 9, 2023
An update on the 🇬🇧 🇳🇿 Working Holiday Scheme has been announced!
Prime Minister @chrishipkins outlines what the details are, when they'll come into effect, and who it will impact here 👇https://t.co/QRBI3cwxcz pic.twitter.com/sb2I1MftQe