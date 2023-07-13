“La empresa que fundé hace 31 años firma contratos": Xóchitl Gálvez le responde a AMLO

Las diferencias entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la aspirante de Va por México, Xóchitl Gálvez continúan, este miércoles 12 de julio la senadora publicó un video en su cuenta de Twitter en el que defendió la transparencia de su empresa.

Los comentarios se dan tras la mañanera de AMLO, en la que el ejecutivo federal le solicitó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de Claudio X. González dar a conocer los contratos de la empresa creada por Xóchitl Gálvez.

"Las personas que trabajamos (...) firmamos contratos", asegura Xóchitl Gálvez en relación a su empresa

En el video que tiene una duración de 39 segundos, Xóchitl Gálvez reiteró que las personas que trabajan y prestan servicios sí firman contratos, por lo que le aseguró que puede revisar y buscar pues no encontrará nada ilegal.

"Ay, Andrés, ahí va otra vez, las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos (...) que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas", aseguró en el video.

De igual manera, aseguró que la empresa fue fundada hace 31 años es transparente, incluso resaltó que el gobierno de México le ha otorgado contratos por la seriedad que muestra a nivel nacional.

"Su gobierno también me ha otorgado contratos, ¿sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos, ya déjese de chismes y póngase a trabajar, usted es un Jefe de Estado", finalizó.

El Presidente se saca de onda con los trabajos y negocios formales porque jamás ha visto uno.



Lo suyo son los sobres amarillos.#XóchitlVa pic.twitter.com/1URBSC0Ngw — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 12, 2023

¿A qué se dedica High Tech Services, la empresa de Xóchitl Gálvez?

La empresa High Tech Services, de Xóchitl Gálvez, se fundó en 1992 y actualmente se dedica a la consultoría de ingeniería en donde se especializa en diseño de edificios inteligentes, ahí ofrece los servicios de seguridad electrónica, electricidad, de voz y modelado de proyectos ejecutivos, entre las edificaciones en las que ha participado están:



Resort St. Regis de Punta Mita

Plaza comercial Encuentro Oceanía

Distrito Polanco

Torre Manacar

centro comercial Town Square Metepec

Forum Naucalpan

Torre Polanco

La empresa de Xóchitl Gálvez tiene relación con su carrera profesional, pues estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).